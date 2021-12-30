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Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы. 24 декабря у него выявили COVID-19

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Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря
Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря
Фото: Ecumenical Patriarchate / Facebook

Вселенского патриарха Варфоломея 30 декабря выписали из больницы, где он находился под наблюдением врачей после инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом в четверг проинформировала Константинопольская православная церковь.  

Отмечается, что Варфоломей еще несколько дней проведет дома на самоизоляции, а затем вернется в патриаршую резиденцию на Фанаре для празднования Крещения.

Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря после того, как в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, у него был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

В Константинопольской православной церкви информировали, что у Варфоломея, который полностью вакцинирован, проявлялись легкие симптомы COVID-19.

Вселенский патриарх Варфоломей привился против коронавируса в январе. Тогда для вакцинации в Турции использовался только препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. 

Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире подтвердили более 281,8 млн случаев инфицирования, скончалось 5,41 млн пациентов с COVID-19.

По состоянию на 22 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" был подтвержден в 110 странах, отметили в ВОЗ. Замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин сообщил 29 декабря, что в Украине выявили шесть случаев заражения штаммом "Омикрон".

Теги: Турция, церковь, больница, Варфоломей, госпиталь, резиденции, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, штамм, Омикрон
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