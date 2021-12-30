Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы. 24 декабря у него выявили COVID-19

Об этом в четверг проинформировала Константинопольская православная церковь.

Отмечается, что Варфоломей еще несколько дней проведет дома на самоизоляции, а затем вернется в патриаршую резиденцию на Фанаре для празднования Крещения.

Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря после того, как в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, у него был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

В Константинопольской православной церкви информировали, что у Варфоломея, который полностью вакцинирован, проявлялись легкие симптомы COVID-19.

Вселенский патриарх Варфоломей привился против коронавируса в январе. Тогда для вакцинации в Турции использовался только препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.