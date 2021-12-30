Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы. 24 декабря у него выявили COVID-19

Об этом в четверг проинформировала Константинопольская православная церковь.
Отмечается, что Варфоломей еще несколько дней проведет дома на самоизоляции, а затем вернется в патриаршую резиденцию на Фанаре для празднования Крещения.
Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря после того, как в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, у него был зафиксирован положительный результат на коронавирус.
В Константинопольской православной церкви информировали, что у Варфоломея, который полностью вакцинирован, проявлялись легкие симптомы COVID-19.
Вселенский патриарх Варфоломей привился против коронавируса в январе. Тогда для вакцинации в Турции использовался только препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире подтвердили более 281,8 млн случаев инфицирования, скончалось 5,41 млн пациентов с COVID-19.
По состоянию на 22 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" был подтвержден в 110 странах, отметили в ВОЗ. Замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин сообщил 29 декабря, что в Украине выявили шесть случаев заражения штаммом "Омикрон".