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Встречи с Путиным, Холокост, выбитые зубы, Янукович, списки агентов КГБ. Интервью Гордона с депутатом Сейма Литвы Зингерисом. Видео

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Зингерис: Теперь мы все живем по киевскому времени
Зингерис: Теперь мы все живем по киевскому времени
Фото: Aukse Dransard / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с депутатом Сейма Литовской Республики, главой литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлисом Зингерисом.

В программе основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Зингерис говорил о:

  • Холокосте, своей матери, которая пережила Каунасское гетто и умерла в возрасте 100 лет;
  • убитом российском оппозиционере Борисе Немцове, с которым дружил;
  • беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче, который в 2013 году отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что стало причиной массовых акций протеста и его свержения;
  • президенте России Владимире Путине и встречах с ним;
  • изгнании России из ПАСЕ и о российских делегатах в ассамблее;
  • войне России против Украины и о том, когда и чем она закончится.

"Теперь мы все живем по киевскому времени. Я четыре раза был у вас в течение этого года [полномасштабной войны]. Вы сплотили весь демократический мир и являетесь для нас большим ренессансом. Все честные люди, которые смотрели этот ужасный отрезок с расстрелянным вашим героем, который сказал "Слава Украине!", зная, что его за это убьют... Теперь мы все говорим "Слава Украине!" и стоим плечом к плечу с вами с утра до вечера. Мы молимся, потому что мы – следующие. Тот герой, которого застрелили, стоял и за нас", – сказал политик. 

Зингерис родился в Каунасе в 1957 году. Окончил филологический факультет Вильнюсского государственного университета (специальность – "литовский язык и литература").

В 1970–1980 годах был научным сотрудником Каунасского исторического музея, преподавал в Вильнюсском государственном университете, руководил отделением иудаики Литовской книжной палаты и Литовским государственным еврейский музеем.

В 1990 году Зингерис стал депутатом литовского парламента. Он был среди подписантов Акта восстановления государственности Литвы, принятого 11 марта 1990 года. С тех пор он восемь раз избирался в парламент (перерыв был в 2000–2004 годах, в это время руководил Государственным еврейским музеем имени Виленского Гаона). В Сейме Зингерис является членом комитета по иностранным делам. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Холокост, Литва, ПАСЕ, евреи, война России против Украины, Эмануэлис Зингерис, Сейм Литвы
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