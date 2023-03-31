Вторжение РФ в Украину угрожает безопасности Европы – король Великобритании

"Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким невинным людям. Бесчисленное количество жизней было уничтожено. Свобода и человеческое достоинство были жестоко попраны. Безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности", – сказал он.

Чарльз отметил, что после полномасштабного вторжения России более года назад и Великобритания, и Германия отреагировали решительно и приняли решения, которые раньше невозможно было вообразить. Он назвал решение Германии оказать большую военную поддержку Украине чрезвычайно смелым, важным и долгожданным.

"Мы потрясены ужасными разрушениями. Но мы можем черпать вдохновение в нашем единстве – защищать Украину, мир и свободу", – добавил он.