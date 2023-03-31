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Вторжение РФ в Украину угрожает безопасности Европы – король Великобритании

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Король Великобритании высказался о последствиях российской агрессии
Король Великобритании высказался о последствиях российской агрессии
Фото: bundestag.de

Британский король Чарльз III высказался о войне в Украине во время выступления в парламенте Германии 30 марта. Его цитирует сайт Бундестага.

"Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким невинным людям. Бесчисленное количество жизней было уничтожено. Свобода и человеческое достоинство были жестоко попраны. Безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности", – сказал он.

Чарльз отметил, что после полномасштабного вторжения России более года назад и Великобритания, и Германия отреагировали решительно и приняли решения, которые раньше невозможно было вообразить. Он назвал решение Германии оказать большую военную поддержку Украине чрезвычайно смелым, важным и долгожданным.

"Мы потрясены ужасными разрушениями. Но мы можем черпать вдохновение в нашем единстве – защищать Украину, мир и свободу", – добавил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

29 марта король Великобритании Чарльз III отправился в свой первый зарубежный визит в качестве монарха – в Германию.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Великобритания, король Чарльз III
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