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YouTube удалил четыре российских пропагандистских канала. В МИД РФ заявили о дискриминации

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы трех российских пропагандистских СМИ: изданий Anna-News и News Front, а также телеканала "Крым 24", которые в том числе освещали ситуацию на оккупированных украинских территориях. Российские дипломаты призвали международные структуры и правозащитные организации "отреагировать на эти вопиющие факты".

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Каналы российских пропагандистских СМИ удалили за нарушение условий использования YouTube
Каналы российских пропагандистских СМИ удалили за нарушение условий использования YouTube
Фото: depositphotos.com

20 мая видеохостинг YouTube заблокировал каналы трех российских пропагандистских СМИ: изданий Anna-News и News Front, а также телеканала "Крым 24".

На сайте Anna-News уточнили, что YouTube заблокировал два канала издания – "основной и новостной". Хостинг указал причиной "нарушение условий использования YouTube". В Anna-News возмутились, что конкретных оснований блокировки им не назвали. 

Руководитель издания News Front Константин Кнырик написал в Telegram, что YouTube удалил канал "без предъявления претензий". По словам Кнырика, у канала было более 450 тыс. подписчиков, у некоторых видео  1–5 млн просмотров.

"Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества", – заявил Кнырик и призвал Роскомнадзор "остановить беспредел YouTube". 

Генеральный продюсер телеканала "Крым 24" Олег Крючков сообщил "РИА Новости", что YouTube заблокировал их аккаунт "без внятных причин и предупреждения". На сайте телеканала сказано, что редакция подала апелляцию, но администрация YouTube отказалась восстановить аккаунт "в соответствии с принципами сообщества и условиями использования".

Крючков не исключил, что редакция подаст на YouTube в суд. На канале было 30 тыс. подписчиков. 

Вместо каналов российских пропагандистских СМИ сейчас появляется такое сообщение. Скриншот: youtube.com
Вместо каналов российских пропагандистских СМИ сейчас появляется такое сообщение. Скриншот: youtube.com

Издание News Front освещает события в России, Украине и Сирии. Anna-News в основном пишет о конфликте на Донбассе и в Сирии. Телеканал "Крым 24" был основан после оккупации украинского Крыма Россией, он информирует о работе оккупационной власти и ситуации на полуострове. 

В министерстве иностранных дел РФ назвал блокировку каналов неприемлемой.

"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке", – сказано в заявлении.

Российские дипломаты призвали международные структуры и правозащитные организации "отреагировать на эти вопиющие факты".

Теги: Россия, интернет, пропаганда, YouTube, Роскомнадзор, российская пропаганда, блокирование
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