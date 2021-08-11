YouTube заблокировал канал сенатора США. В своем видео он говорил о неэффективности масок против COVID-19

Представитель YouTube заявил, что аккаунт сенатора заморозили за следующие фразы: "Большинство масок, которые продаются без рецепта, не работают. Они не предотвращают заражение" и "Попытка сформировать человеческое поведение – это не то же самое, что следовать фактической науке, которая говорит нам, что тканевые маски не работают".

В своем Twitter Пол раскритиковал решение видеохостинга.

"Левые кретины на YouTube банят меня на семь дней за видео, в котором цитируются две статьи, в которых говорится, что тканевые маски не работают", – написал он.

A badge of honor . . . leftwing cretins at Youtube banning me for 7 days for a video that quotes 2 peer reviewed articles saying cloth masks don’t work.



If you want to see the banned video go to Liberty Tree https://t.co/gsTUwuLZGL — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 10, 2021