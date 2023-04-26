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ЮАР опровергла выход из Международного уголовного суда

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Заявление Рамафосы назвали "ошибочным"
Заявление Рамафосы назвали "ошибочным"
Фото: EPA

Южная Африка остается участницей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила администрация президента ЮАР 25 апреля после того, как президент страны Сирил Рамафоса заявил о намерении выйти из состава МУС.

"Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", – говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что во время брифинга для СМИ, проведенного правящей партией "Африканский национальный конгресс", президент сделал "ошибочный" комментарий по поводу МУС.

Африканский национальный конгресс также выпустил комментарий по поводу участия в МУС.

"Могло создаться непреднамеренное впечатление, что было принято категорическое решение о немедленном выходе. Это не так", – говорится в заявлении партии в Twitter.


Контекст:

24 апреля  президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "Африканский национальный конгресс" намерен выйти из числа стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

СМИ предположили, что поводом для этого мог стать выданный в марте Международным судом в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина, который, возможно, в августе примет участие в саммите БРИКС (межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР) в Южной Африке.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения Международного уголовного суда. По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, ЮАР, Международный уголовный суд, Сирил Рамафоса
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