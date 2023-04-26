ЮАР опровергла выход из Международного уголовного суда

"Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", – говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что во время брифинга для СМИ, проведенного правящей партией "Африканский национальный конгресс", президент сделал "ошибочный" комментарий по поводу МУС.

Африканский национальный конгресс также выпустил комментарий по поводу участия в МУС.

"Могло создаться непреднамеренное впечатление, что было принято категорическое решение о немедленном выходе. Это не так", – говорится в заявлении партии в Twitter.

STATEMENT ON THE CLARIFICATION OF THE ANC POSITION ON THE ICC. pic.twitter.com/MKoxniC7zP — African National Congress (@MYANC) April 26, 2023



