В ЮАР хотят выйти из юрисдикции Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

Решение "о целесообразности выхода Южной Африки из МУС" было принято в минувшие выходные на заседании исполкома АНК в связи с неким "несправедливым обращением" со стороны суда в Гааге.
Окончательно выход ЮАР из юрисдикции МУС собираются обсудить позже.
Издание предполагает, что АНК "подтолкнул к принятию такого решения" выданный в марте Международным судом в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина, который, возможно, в августе примет участие в саммите БРИКС (межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР) в Южной Африке.
ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в Дурбане в августе. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения МУС. По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на РФ не распространяются решения Международного уголовного суда.
В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума предлагал выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напоминало агентство Bloomberg.