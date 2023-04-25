В ЮАР хотят выйти из юрисдикции Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

Решение "о целесообразности выхода Южной Африки из МУС" было принято в минувшие выходные на заседании исполкома АНК в связи с неким "несправедливым обращением" со стороны суда в Гааге.

Окончательно выход ЮАР из юрисдикции МУС собираются обсудить позже.

Издание предполагает, что АНК "подтолкнул к принятию такого решения" выданный в марте Международным судом в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина, который, возможно, в августе примет участие в саммите БРИКС (межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР) в Южной Африке.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в Дурбане в августе. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения МУС. По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.