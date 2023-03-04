Международный уголовный суд планирует в ближайшее время открыть офис в Украине

По его словам, открытие офиса в Украине позволит прокурорам суда более полноценно расследовать международные преступления, совершенные во время вторжения России в Украину.

Кроме того, Костин считает, что летом заработает Международный центр сбора доказательств преступления агрессии в Украине. Этот центр создается в рамках Объединенной международной группы с участием Евроюста. В центре будут работать прокуроры участвующих в Объединенной международной группе стран.