Запад склоняется к "гибридному" варианту трибунала по преступлению агрессии против Украины – СМИ

Киев настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины Фото: depositphotos.com

По его словам, в Брюсселе и странах G7 считают, что вариант, объединяющий украинскую юрисдикцию и процесс на основе международного права, является наиболее реалистичным и позволит привлечь виновных к ответственности.

Чиновник отметил, что идею создания международного трибунала на основе украинской юрисдикции поддерживают ряд экспертов Евросоюза в области международного права.

"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", – сказал собеседник.

Он также добавил, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.