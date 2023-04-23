Запад склоняется к "гибридному" варианту трибунала по преступлению агрессии против Украины – СМИ

По его словам, в Брюсселе и странах G7 считают, что вариант, объединяющий украинскую юрисдикцию и процесс на основе международного права, является наиболее реалистичным и позволит привлечь виновных к ответственности.
Чиновник отметил, что идею создания международного трибунала на основе украинской юрисдикции поддерживают ряд экспертов Евросоюза в области международного права.
"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", – сказал собеседник.
Он также добавил, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.
Страна-агрессор Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Киев настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
О формате трибунала продолжается дискуссия, говорил в конце марта представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказывал, что рассматривают три основные модели: на основании многостороннего международного договора, на основании соглашения между ООН и Украиной и "гибридный" вариант.