Соловей об ордере МУС на арест Путина: Он действительно всем надоел

"Я обсуждал [этот вопрос] несколько дней с разными людьми, и они объяснили происходящее следующим образом: "Ты пойми, его [Путина] много раз пытались уговорить. После того как уже все [полномасштабное вторжение РФ в Украину] началось [тоже] пытались, ему предоставляли различные возможности, при которых он мог бы сохранить ну хотя бы отчасти самолюбие и на что-то рассчитывать. Но он в конце концов так всех достал... Просто достал!" – высказался Соловей.
По словам аналитика, о том, что готовится ордер, было известно еще несколько месяцев назад.
"Мне лично об этом сказали в феврале [2023 года]. Но, как мне, опять же, охарактеризовали [ситуацию] – то, что он готовится, вовсе не означает, что этот ордер будет выпущен и объявлен", – поделился он.
Поэтому в феврале, уточнил историк, было еще не очень понятно, появится этот ордер в качестве официального обвинительного документа или не появится.
"Но то, что шла подготовка – это факт. И действительно [Путин всем] надоел, достал. Означает ли это, что все возможности для переговоров исчерпаны? Я думаю, что нет. Но, тем не менее, пространство для маневра резко сузилось", – резюмировал Соловей.
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Римский статут подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. МУС, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но так его и не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.