Соловей об ордере МУС на арест Путина: Он действительно всем надоел

"Я обсуждал [этот вопрос] несколько дней с разными людьми, и они объяснили происходящее следующим образом: "Ты пойми, его [Путина] много раз пытались уговорить. После того как уже все [полномасштабное вторжение РФ в Украину] началось [тоже] пытались, ему предоставляли различные возможности, при которых он мог бы сохранить ну хотя бы отчасти самолюбие и на что-то рассчитывать. Но он в конце концов так всех достал... Просто достал!" – высказался Соловей.

По словам аналитика, о том, что готовится ордер, было известно еще несколько месяцев назад.

"Мне лично об этом сказали в феврале [2023 года]. Но, как мне, опять же, охарактеризовали [ситуацию] – то, что он готовится, вовсе не означает, что этот ордер будет выпущен и объявлен", – поделился он.

Поэтому в феврале, уточнил историк, было еще не очень понятно, появится этот ордер в качестве официального обвинительного документа или не появится.

"Но то, что шла подготовка – это факт. И действительно [Путин всем] надоел, достал. Означает ли это, что все возможности для переговоров исчерпаны? Я думаю, что нет. Но, тем не менее, пространство для маневра резко сузилось", – резюмировал Соловей.

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