За связи с Венесуэлой США ввели санкции против подразделения "Роснефти"

Минюст США решил заблокировать американские счета компании Rosneft Trading и включить в список подсанкционных лиц вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро.

18 февраля министерство юстиции США сообщило о введении санкций против структурного подразделения компании "Роснефть" Rosneft Trading.

Решение связано с тем, что российская компания оказалась связана с Венесуэлой, в отношении которой Вашингтон вводит экономические ограничения.

Американские счета Rosneft Trading должны быть заблокированы до 20 мая 2020 года, компаниям из США запрещено вести с российской компанией бизнес.

Кроме того, минюст США внес в список санкционных лиц вице-президента "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро.

Санкции США в отношении Венесуэлы действуют с 2014 года. В январе 2019-го американские власти объявили об их усилении – они ввели ограничения в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA.

В апреле 2019-го США ввели санкции против двух венесуэльских нефтяных компаний и 35 судов, а также в отношении Центрального банка Венесуэлы.