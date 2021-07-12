Захарова заявила, что американский дипломат украл указатель на железной дороге в Тверской области

Она отметила, что произошло это весной.

"Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей – так это то, что номера на машине были красного цвета", – сообщила спикер.

По ее словам, сотрудники дорожной патрульной службы в тот же день остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения.

"За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа "Злоумышленник" Антона Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?" – отметила Захарова.

Она добавила, что дипломат подверг риску жизнь россиян, так как Осташковский узел – оживленный участок железнодорожного пути.

"Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты", – заявила спикер МИД.

Телеканал "НТВ" опубликовал в Twitter видео похищения указателя и назвал имя дипломата – Паркер Уилсон. На видео мужчина подходит к стрелочному указателю у железнодорожных путей, смотрит на него, а потом вырывает и уносит с собой.

Сотрудник посольства США оказался замешан в необычной истории в Тверской области — он украл на железнодорожных путях стрелочный указательhttps://t.co/TTjBfUSkcL pic.twitter.com/rHgVAqPbvq — НТВ (@ntvru) July 12, 2021

"Фонтанка" написала, что дипломат коллекционирует железнодорожные указатели.

ГлавамМежрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов в комментарии MK.ru сказал, что такие указатели не применяются уже лет 50.

"Конечно, надо точнее знать, где стоял этот указатель. Но, судя по картинке, которая проскочила в средствах массовой информации, такие стрелочные указатели на главных и основных путях железнодорожного транспорта уже не применяются, наверное, лет 50-60. Как правило, ставятся на вспомогательных стрелках ручного перевода. У нас сейчас все стрелки автоматизированы и работают с пульта управления. И на них указатели не стоят", – заявил эксперт.

Он предположил, что указатель стоял на одном из вспомогательных путей, где нет активного движения поездов, а ездит промышленный железнодорожный транспорт.