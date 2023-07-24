Замгоссекретаря США уходит в отставку, ее обязанности временно будет исполнять Нуланд

"В мае заместитель госсекретаря Шерман объявила о своем предстоящем уходе с государственной службы. 28 июля станет ее последним рабочим днем, – сказано в заявлении Блинкена. – После ухода Венди в отставку президент [США Джо] Байден попросил [заместителя госсекретаря США по политическим вопросам] Викторию Нуланд исполнять обязанности заместителя секретаря до тех пор, пока не будет утвержден следующий замсекретаря".
Сенат США утвердил Шерман в должности заместителя госсекретаря в апреле 2021 года, она стала первой женщиной, занявшей эту должность, указал CNN.
Шерман приезжала в Киев в январе 2023 года.
Нуланд – экс-посол США в НАТО, экс-представитель Государственного департамента США и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Она – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.