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Замгоссекретаря США уходит в отставку, ее обязанности временно будет исполнять Нуланд

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Шерман приезжала в Киев в январе 2023 года
Шерман приезжала в Киев в январе 2023 года
Фото: president.gov.ua

Последним рабочим днем Венди Шерман в должности замгоссекретаря США станет 28 июля. Об этом 24 июля проинформировал глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, его цитирует сайт Госдепартамента США.

"В мае заместитель госсекретаря Шерман объявила о своем предстоящем уходе с государственной службы. 28 июля станет ее последним рабочим днем, – сказано в заявлении Блинкена. – После ухода Венди в отставку президент [США Джо] Байден попросил [заместителя госсекретаря США по политическим вопросам] Викторию Нуланд исполнять обязанности заместителя секретаря до тех пор, пока не будет утвержден следующий замсекретаря".

Контекст:

Сенат США утвердил Шерман в должности заместителя госсекретаря в апреле 2021 года, она стала первой женщиной, занявшей эту должность, указал CNN.

Шерман приезжала в Киев в январе 2023 года.

Нуланд – экс-посол США в НАТО, экс-представитель Государственного департамента США и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Она – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Теги: США, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, отставка, Энтони Блинкен, Венди Шерман
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