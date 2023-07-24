Замгоссекретаря США уходит в отставку, ее обязанности временно будет исполнять Нуланд

Шерман приезжала в Киев в январе 2023 года Фото: president.gov.ua

"В мае заместитель госсекретаря Шерман объявила о своем предстоящем уходе с государственной службы. 28 июля станет ее последним рабочим днем, – сказано в заявлении Блинкена. – После ухода Венди в отставку президент [США Джо] Байден попросил [заместителя госсекретаря США по политическим вопросам] Викторию Нуланд исполнять обязанности заместителя секретаря до тех пор, пока не будет утвержден следующий замсекретаря".