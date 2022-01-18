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Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз — сенатор США

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Путин (на фото) должен осознавать, что в случае нового военного вторжения в Украину российский газопровод "Северный поток 2" перестанет работать, считает Ромни
Путин (на фото) должен осознавать, что в случае нового военного вторжения в Украину российский газопровод "Северный поток – 2" перестанет работать, считает Ромни
Фото: kremlin.ru

Западные станы должны помешать президенту России Владимиру Путину ослабить НАТО и возродить Советский Союз в той или иной форме. Об этом 16 января заявил американский сенатор Митт Ромни в эфире телеканала NBC.

Политик убежден, что Путин хочет "восстановить то, что у него было раньше", именно поэтому Западу необходим мощный оборонный союз.

"Сейчас Россия  это бензоколонка, которая прикидывается государством, а Путин пытается возродить старый СССР. Этого нельзя допустить. США должны сотрудничать со своими союзниками для укрепления НАТО. Нам нужен сильный Альянс как для защиты от РФ, так и против Китая", – сказал сенатор. 

Ромни также заявил о необходимости блокирования российского газопровода "Северный поток  2", если РФ продолжит свою агрессивную политику против Украины.

"Мы должны донести до него [Путина], что "Северный поток-2" не будет функционировать. У него не будет такого богатства, если он попытается свергнуть правительство в Украине",  сказал сенатор.

Контекст:

Ромни – сенатор от штата Юта, в 2012 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Ранее Ромни уже назвал Россию "бензоколонкой". "Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", – сказал политик в эфире CNN в декабре 2020 года. 

12 января 2022 года на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Западу не стоит дожидаться, пока Россия нападет на Украину и уже сейчас ввести против РФ более жесткие санкции.

В то же время в Кремле заявили, что будут расценивать новые санкции США против России как разрыв отношений между странами

Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Митт Ромни, война в Украине, Северный поток – 2
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