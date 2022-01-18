Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз — сенатор США

Политик убежден, что Путин хочет "восстановить то, что у него было раньше", именно поэтому Западу необходим мощный оборонный союз.
"Сейчас Россия – это бензоколонка, которая прикидывается государством, а Путин пытается возродить старый СССР. Этого нельзя допустить. США должны сотрудничать со своими союзниками для укрепления НАТО. Нам нужен сильный Альянс как для защиты от РФ, так и против Китая", – сказал сенатор.
Russia is currently a gas station parading as a country—and Putin is trying to re-establish the old Soviet Union. This can’t be allowed to happen. The U.S. must work with our allies to strengthen NATO. We need a strong NATO not just for Russia, but for the emergence of China. pic.twitter.com/8umYD9orAw— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 16, 2022
Ромни также заявил о необходимости блокирования российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ продолжит свою агрессивную политику против Украины.
"Мы должны донести до него [Путина], что "Северный поток-2" не будет функционировать. У него не будет такого богатства, если он попытается свергнуть правительство в Украине", – сказал сенатор.
Ромни – сенатор от штата Юта, в 2012 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Ранее Ромни уже назвал Россию "бензоколонкой". "Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", – сказал политик в эфире CNN в декабре 2020 года.
12 января 2022 года на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".
Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Западу не стоит дожидаться, пока Россия нападет на Украину и уже сейчас ввести против РФ более жесткие санкции.
В то же время в Кремле заявили, что будут расценивать новые санкции США против России как разрыв отношений между странами.