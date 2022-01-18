Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз — сенатор США

Путин (на фото) должен осознавать, что в случае нового военного вторжения в Украину российский газопровод "Северный поток – 2" перестанет работать, считает Ромни Фото: kremlin.ru

Политик убежден, что Путин хочет "восстановить то, что у него было раньше", именно поэтому Западу необходим мощный оборонный союз.

"Сейчас Россия – это бензоколонка, которая прикидывается государством, а Путин пытается возродить старый СССР. Этого нельзя допустить. США должны сотрудничать со своими союзниками для укрепления НАТО. Нам нужен сильный Альянс как для защиты от РФ, так и против Китая", – сказал сенатор.

Russia is currently a gas station parading as a country—and Putin is trying to re-establish the old Soviet Union. This can’t be allowed to happen. The U.S. must work with our allies to strengthen NATO. We need a strong NATO not just for Russia, but for the emergence of China. pic.twitter.com/8umYD9orAw — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 16, 2022

Ромни также заявил о необходимости блокирования российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ продолжит свою агрессивную политику против Украины.

"Мы должны донести до него [Путина], что "Северный поток-2" не будет функционировать. У него не будет такого богатства, если он попытается свергнуть правительство в Украине", – сказал сенатор.