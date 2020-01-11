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Запись первой попытки самоубийства Эпштейна в тюрьме случайно стерли

Запись с пятью часами материала, снятого в камере обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна в исправительном центре в Нью-Йорке, не сохранилась из-за ошибки в учете, сообщили в федеральной прокуратуре в США.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством
10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством
Фото: ЕРА

В федеральной прокуратуре в США заявили, что записи первой попытки самоубийства обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна с тюремных камер видеонаблюдения были случайно удалены. Об этом 9 января сообщил телеканал ABC News.

Не сохранилась запись с пятью часами материала, снятого в камере Эпштейна в исправительном центре в Манхэттене.

По словам прокуроров, из-за ошибки в учете сотрудники тюрьмы сохранили и предоставили обвинителям отснятый материал не из той камеры, а материал из камеры Эпштейна исчез. Запрашиваемое видео больше не существует в резервной системе.

Эпштейн был арестован 6 июля по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. В документе отмечалось, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал.

В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.

В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход.

Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.

Судмедэксперт Нью-Йорка подтвердил, что он покончил жизнь самоубийством.

Теги: США, прокуратура, тюрьма, самоубийство, обвинения, Джеффри Эпштейн
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