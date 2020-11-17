Запуск ракеты-носителя Vega с двумя спутниками завершился неудачей

При попытке вывести на орбиту Земли французский и испанский спутники ракета-носитель Vega отклонилась от заданной траектории.

Сбой произошел через восемь минут после старта Фото: arianespace.com

Попытка французской компании Arianespace запустить на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя Vega французский и испанский спутники завершилась 16 ноября неудачей. Об этом информирует сайт Arianespace.

Ракета стартовала с космодрома во французской Гвиане.

"Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой прекращение полета", – говорится в сообщении.

Специалисты Arianespace выясняют причины сбоя.

Первый полет ракеты-носителя Vega произошел в 2012 году, миссия VV17 была 17-й. На орбиту планировали вывести испанский спутник SEOSat-Ingenio для фотосъемки земной поверхности и французский TARANIS, предназначенный для научных исследований.

Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие "Южное" и серийно производит Южный машиностроительный завод.