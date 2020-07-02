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Здание Европарламента разграбили во время карантина

Немецкий депутат Европарламента Нико Семсротт, у которого в здании ЕП украли два ноутбука, заявил, что разочарован отсутствием ответа на инцидент со стороны Генерального директората по безопасности Европейского парламента.

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Президент Европарламента в марте ввел строгие меры, запрещающие доступ посторонним посетителям в здание
Президент Европарламента в марте ввел строгие меры, запрещающие доступ посторонним посетителям в здание
Фото: depositphotos.com

По крайней мере у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов в Европейском парламенте, пока они находились вдали от Брюсселя из-за пандемии COVID-19. Об этом 2 июля сообщает Politico.

Как пишет издание, грабеж произошел, когда здание было практически пустым, воры копались в бумагах и шкафчиках в офисах членов Европарламента, чтобы забрать ценные вещи.

Немецкий депутат Европарламента Нико Семсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что разочарован отсутствием ответа со стороны Генерального директората по безопасности Европейского парламента.

Семсротт разослал своим коллегам электронные письма, в которых заявил, что единственная надежда защитить себя – это безнадежно печатать сообщения на бумаге, сообщает CNN.

К письмам он прикрепил файлы для печати, в которых было сказано: "Я вежливо прошу вас не грабить меня", "Пожалуйста, не крадите это", "Пожалуйста, используйте перчатки", "Возьмите что-нибудь, кроме этого, это подарок от моей мамы" и прочее. Евродепутаты начали публиковать в социальных сетях своих фотографии с картинками Семсротта. 

Как отмечает Politico, в марте президент Европарламента Дэвид Сассоли ввел строгие меры, запрещающие доступ посторонним посетителям в здание, и призвал членов Европарламента и сотрудников работать из своих стран в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Парламент оставался в основном пустым до мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

    Теги: Европарламент, кража, Европа
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