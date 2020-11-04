Землетрясение в Турции. Спасатели достали из-под завалов трехлетнюю девочку

Через четыре дня после землетрясения в турецком Измире спасатели достали из-под завалов жилого здания трехлетнюю Айду Гезгин. Она осталась жива благодаря тому, что в момент землетрясения попала в безопасную зону возле посудомоечной машины.

Девочка в момент спасения находилась в сознании Фото: ЕРА

В Турции спасатели, которые разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Измире, нашли живой трехлетнюю девочку, которая пролежала под обломками дома 91 час. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Айду Гезгин удалось спасти после того, как спасательные бригады услышали крики под обломками здания в районе Байраклы в Измире.

По словам спасателей, она оказалась жива благодаря тому, что попала в безопасную зону возле посудомоечной машины.

На момент спасения девочка была в сознании.

"Имя нашего чуда после 91 часа – Айда. Слава Богу", – написал в Twitter министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум.

91 saat sonraki mucizemizin ismi Ayda.

* ükürler olsun. pic.twitter.com/33IEtbHZ6t — Murat KURUM (@murat_kurum) November 3, 2020

Накануне сообщалось, что спасатели достали из-под завалов жилых зданий двух девочек – трех и 14 лет – Элиф Перинчек и Идиль Ширин.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

По состоянию на 4 ноября число жертв землетрясения в Эгейском регионе Турции достигло 110 человек. Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.