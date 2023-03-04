Журналисты-расследователи обвинили Auchan во лжи по поводу незнания о поставках военным РФ

Представители компаний, через которые "Ашан" оформлял помощь, подтвердили журналистам, что знали, что помощь идет военным Фото: EPA

В издании напомнили, что в своем предыдущем расследовании они выяснили, что с начала полномасштабного вторжения российский филиал Auchan ("Ашан") поставлял товары для российских военнослужащих. Во французской компании после этого признали, что компания получила заказ от мэрии Санкт-Петербурга, но утверждали, что в нем не было "ничего, что позволило бы заподозрить определенный конечный пункт назначения".

Журналисты уверены, что в своем заявлении Auchan врет, и привели несколько нестыковок. Во-первых, по данным издания, мартовский заказ мэрии Санкт-Петербурга почему-то был оформлен на 10 частных компаний, за которые расписывался один человек.

"Зачем "Ашан" и питерская мэрия стали бы оформлять поставку так, чтобы она выглядела как закупка частных компаний? Не потому ли, что эти "закупки" были фиктивными и по сути являлись попыткой скрыть поставки для минобороны, чтобы избежать санкций?" – говорится в материале.

Также журналисты утверждают, что по меньшей мере два представителя компаний, через которые "Ашан" оформлял эту помощь, подтвердили им под запись, что знали, что помощь идет военным.

Расследователи также опубликовали скриншоты переписки по корпоративной почте российской сети "Ашан", где обсуждается сбор паллетов "гуманитарной помощи". При этом, как отмечает The Insider, в перечне товаров этой "помощи" не было ничего для женщин и детей, но были бритвы и сигареты, а также тушенка, зубная паста и стиральный порошок.

Фото: theins.ru

"Открытым остается лишь вопрос о том, что знало французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения. Но было бы очень странно, если бы им ничего не было известно, ведь среди российского менеджмента немало французских граждан, как, например, директор по продажам российского "Ашана" Лоран Пруст, непосредственный руководитель организатора питерских поставок Евгении Сторожевой", – подытожили в The Insider.