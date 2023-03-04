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Журналисты-расследователи обвинили Auchan во лжи по поводу незнания о поставках военным РФ

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Представители компаний, через которые "Ашан" оформлял помощь, подтвердили журналистам, что знали, что помощь идет военным
Представители компаний, через которые "Ашан" оформлял помощь, подтвердили журналистам, что знали, что помощь идет военным
Фото: EPA

Расследователи The Insider 3 марта заявили, что руководство французской сети супермаркетов Auchan знало, куда поставляются товары российского филиала, а также участвовало в маскировке поставок для минобороны России.

В издании напомнили, что в своем предыдущем расследовании они выяснили, что с начала полномасштабного вторжения российский филиал Auchan ("Ашан") поставлял товары для российских военнослужащих. Во французской компании после этого признали, что компания получила заказ от мэрии Санкт-Петербурга, но утверждали, что в нем не было "ничего, что позволило бы заподозрить определенный конечный пункт назначения".

Журналисты уверены, что в своем заявлении Auchan врет, и привели несколько нестыковок. Во-первых, по данным издания, мартовский заказ мэрии Санкт-Петербурга почему-то был оформлен на 10 частных компаний, за которые расписывался один человек.

"Зачем "Ашан" и питерская мэрия стали бы оформлять поставку так, чтобы она выглядела как закупка частных компаний? Не потому ли, что эти "закупки" были фиктивными и по сути являлись попыткой скрыть поставки для минобороны, чтобы избежать санкций?" – говорится в материале.

Также журналисты утверждают, что по меньшей мере два представителя компаний, через которые "Ашан" оформлял эту помощь, подтвердили им под запись, что знали, что помощь идет военным.

Расследователи также опубликовали скриншоты переписки по корпоративной почте российской сети "Ашан", где обсуждается сбор паллетов "гуманитарной помощи". При этом, как отмечает The Insider, в перечне товаров этой "помощи" не было ничего для женщин и детей, но были бритвы и сигареты, а также тушенка, зубная паста и стиральный порошок.

Фото: theins.ru
Фото: theins.ru

"Открытым остается лишь вопрос о том, что знало французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения. Но было бы очень странно, если бы им ничего не было известно, ведь среди российского менеджмента немало французских граждан, как, например, директор по продажам российского "Ашана" Лоран Пруст, непосредственный руководитель организатора питерских поставок Евгении Сторожевой", – подытожили в The Insider.

Контекст:

Auchan – международная сеть розничной торговли, созданная во Франции в 1961 году. Она работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания, говорится на сайте украинской сети. 

17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи"

В тот же день на сайте Auchan Retail появилось заявление компании в связи с расследованием журналистов. В нем говорится, что сеть супермаркетов не поставляла товары российским военным, а гуманитарную помощь предоставляла только гражданскому населению. 

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети. 

В "Auchan Україна" заявили, что шокированы такой информацией. Украинская сеть потребовала от французского офиса объяснений. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит со своей французской коллегой Катрин Колонной расследование о деятельности Auchan как "полноценного оружия российской агрессии".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Санкт-Петербург, военные, расследование, журналисты, Ашан, продажа, Auchan
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