"Знаю, что такое безопасность". Лукашенко сообщил, что у него нет мобильного телефона

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, если кто-то звонит ему по мобильной связи, телефон приносит помощник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за безопасности он не имеет телефона. Об этом он сказал 24 января во время рабочей поездки на завод газетной бумаги в Шклове, информирует БЕЛТА.

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", – сказал Лукашенко.

По словам президента, звонят по мобильному телефону ему редко. В этом случае "адъютант его приносит".

"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас "видят" те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", – подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко занимает должность главы государства с 1994 года.