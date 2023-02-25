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Зять Шойгу поддержал призыв Дудя против войны

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По данным СМИ, Столяров большую часть жизни проводит за границей
По данным СМИ, Столяров большую часть жизни проводит за границей
Фото: stoliarovaleksey / Instagram

Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, который женат на дочери министра обороны Сергея Шойгу, присоединился в интернете к осуждению российской агрессии в Украине. Он поставил отметку "нравится" сообщению российского журналиста Юрия Дудя в Telegram к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Дудь опубликовал фото дома одного из героев своего фильма о Камчатке, сторонника президента РФ Владимира Путина, который жил в аварийной коммуналке и умер, не дождавшись нормальных условий жизни.

"Это здание (как и сама Камчатка) – напоминание: нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни. Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, – поддержка и скорейшей победы над злом", – написал журналист.

На лайк Столярова посту о "бессмысленной войне" обратил внимание Telegram-канал Moscow calling. Он напомнил, что зять министра обороны большую часть жизни проводит за границей, "в том числе в Дубае (ОАЭ), стране, где находится одна из сильнейших резидентур ЦРУ на Ближнем Востоке и мире в целом".

Контекст:

РФ с 24 февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. По информации украинской разведки, в РФ в январе 2023-го могли объявить новый этап мобилизации и запретить выезд для мужчин

Дочь Шойгу Ксения  и ее старшая сестра Юлия находятся под санкциями в США и Японии. Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что Запад "может включить специальный механизм, который, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведет к катастрофе". По его словам, речь об аресте детей российских высокопоставленных лиц, "которые по сей день" ездят за границу.

Теги: Сергей Шойгу, Камчатка, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Юрий Дудь
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