Зять Шойгу поддержал призыв Дудя против войны

Дудь опубликовал фото дома одного из героев своего фильма о Камчатке, сторонника президента РФ Владимира Путина, который жил в аварийной коммуналке и умер, не дождавшись нормальных условий жизни.

"Это здание (как и сама Камчатка) – напоминание: нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом наперевес и учить его обитателей жизни. Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, – поддержка и скорейшей победы над злом", – написал журналист.

На лайк Столярова посту о "бессмысленной войне" обратил внимание Telegram-канал Moscow calling. Он напомнил, что зять министра обороны большую часть жизни проводит за границей, "в том числе в Дубае (ОАЭ), стране, где находится одна из сильнейших резидентур ЦРУ на Ближнем Востоке и мире в целом".