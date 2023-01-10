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Дочь Шойгу отдыхала в Дубае на новогодние праздники – СМИ

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Фото с дочерью Шойгу, предположительно, сделанное в ОАЭ, опубликовал российский политик
Фото с дочерью Шойгу, предположительно, сделанное в ОАЭ, опубликовал российский политик
Фото: Денис Долженко / "ВКонтакте"

Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения, вероятно, провела новогодние праздники в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщило российское издание Sota, исследовав ее фото с депутатом Законодательного собрания Вологодской области от "Единой России" Денисом Долженко.

Долженко 6 января опубликовал в соцсетях фото с пробежки в Дубае – на снимке он стоит в майке на фоне набережной, в посте указана геолокация – Dubai Marina.

"На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился", – подписал он это фото. 

Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"
Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"

На следующий день депутат опубликовал снимок с дочерью Шойгу (оба там тоже в летней одежде), но к этому посту он прикрепил геолокацию "Вологда". 

Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"
Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"

Sota обратила внимание, что на снимке за спиной Долженко и дочери Шойгу видна надпись Louis féraud – такого бутика в Вологде нет. СМИ пришло к выводу, что фото было сделано в одном из торговых центров в Дубае. 

Российский журналист-расследователь Сергей Ежов заявил, что дочь Шойгу "даже не "вероятно", а точно проводит новогодние каникулы в Дубае". Он пришел к такому выводу на основании Instagram Stories блогера Алексея Столярова – мужа Ксении Шойгу. Ежов пишет, что 31-летняя дочь Шойгу и ее 32-летний муж остановились в отеле Caesars Palace Dubai. 

Контекст:

РФ с 24 февраля 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. По информации украинской разведки, в РФ в январе 2023-го могут объявить новый этап мобилизации и запретить выезд для мужчин

Ксения Шойгу и ее старшая сестра Юлия находятся под санкциями в США и Японии. Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что Запад "может включить специальный механизм, который, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведет к катастрофе". По его словам, речь об аресте детей российских высокопоставленных лиц, "которые по сей день" ездят за границу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Дубай, санкции, ОАЭ, депутаты, Сергей Шойгу, мобилизация, блогер
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