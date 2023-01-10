Дочь Шойгу отдыхала в Дубае на новогодние праздники – СМИ

Долженко 6 января опубликовал в соцсетях фото с пробежки в Дубае – на снимке он стоит в майке на фоне набережной, в посте указана геолокация – Dubai Marina.

"На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился", – подписал он это фото.

Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"

На следующий день депутат опубликовал снимок с дочерью Шойгу (оба там тоже в летней одежде), но к этому посту он прикрепил геолокацию "Вологда".

Скриншот: Денис Долженко / "ВКонтакте"

Sota обратила внимание, что на снимке за спиной Долженко и дочери Шойгу видна надпись Louis féraud – такого бутика в Вологде нет. СМИ пришло к выводу, что фото было сделано в одном из торговых центров в Дубае.

Российский журналист-расследователь Сергей Ежов заявил, что дочь Шойгу "даже не "вероятно", а точно проводит новогодние каникулы в Дубае". Он пришел к такому выводу на основании Instagram Stories блогера Алексея Столярова – мужа Ксении Шойгу. Ежов пишет, что 31-летняя дочь Шойгу и ее 32-летний муж остановились в отеле Caesars Palace Dubai.