Луганскую область охватили пожары, погибло уже 11 человек. Фоторепортаж
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: МВС України / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Фото: Татьяна Погукай / Facebook
Пожары в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах Луганской области и в районе Северодонецка вспыхнули 30 сентября и продолжились 1 октября, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Их жертвами стали 11 человек. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составила более 11 тыс. га. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них четыре: обстрелы со стороны боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий и неосторожное обращение с огнем.