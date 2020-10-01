Луганскую область охватили пожары, погибло уже 11 человек. Фоторепортаж

Их жертвами стали 11 человек. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составила более 11 тыс. га. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них четыре: обстрелы со стороны боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий и неосторожное обращение с огнем.