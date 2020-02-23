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"Геть коронамусор". У Офиса президента собрались активисты, требующие отставки Авакова. Фоторепортаж

Сегодня 14.07
23 февраля около 100 человек в медицинских масках пришли к зданию Офиса президента Украины на митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает "Громадське". Активисты скандируют: "Геть коронамусор", "Аваков – черт". Митингующие хотели повесить на стены здания плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова", на котором знак вопроса поставлен возле фамилии и инициалов президента Украины Владимира Зеленского. Полиция окружила здание и не дала сделать им это. Митингующие назвали министра "вирусом, который заражает страну", и заявили об отсутствии результатов расследования нападений на активистов и журналистов, в том числе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Аналогичные акции с требованием отставки Авакова проходили и ранее.
Теги: Арсен Аваков, протесты, митинг, отставка, Офис президента Украины
 

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