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Украинские пограничники вместе с моряками провели учения в Черном море. Фоторепортаж

Сегодня 14.31
Спецподразделения Южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских сил (ВМС) Украины провели совместные учения на острове Змеиный, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в пятницу, 17 июля. Военнослужащие отработали практические упражнения с боевой стрельбой, в частности, действия резервов при вооруженной агрессии условного противника на территории Украины. На учения вышли также корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров.
Теги: Госпогранслужба, ВМС Украины, военные учения, ГПСУ, моряки
 

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В Черном море прошли учения с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Фоторепортаж
28 июня, 2019 16.00  
Во время выхода в Черное море фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил все учебно-боевые задачи. Об этом сообщила пресс-служба ВМС в Facebook 28 июня. "Во время выхода военные моряки отработали ряд учений. В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражению нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также совместно с авиацией ВМС ВСУ – обучение по выявлению и уничтожению подводной лодки государства-агрессора в условиях активного противодействия противнику", – говорится в сообщении. Также на фрегате провели учения по прохождению корабля в районе с минной опасностью, отражению нападения с воздуха и защите в незащищенном рейде.
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