Украинские пограничники вместе с моряками провели учения в Черном море. Фоторепортаж
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Спецподразделения Южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских сил (ВМС) Украины провели совместные учения на острове Змеиный, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в пятницу, 17 июля
. Военнослужащие отработали практические упражнения с боевой стрельбой, в частности,
действия резервов при вооруженной агрессии условного противника на территории Украины. На учения вышли также корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров.