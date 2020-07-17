Украинские пограничники вместе с моряками провели учения в Черном море. Фоторепортаж

. Военнослужащие отработали практические упражнения с боевой стрельбой, в частности,действия резервов при вооруженной агрессии условного противника на территории Украины. На учения вышли также корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров.