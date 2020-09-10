В Бейруте рядом с местом взрыва вспыхнул пожар. Фоторепортаж
Вчера 19.46
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
10 сентября в порту Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Возгорание случилось на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии. Агентство EPA опубликовало фотографии с места происшествия.
10 сентября в порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, загорелся, по данным минобороны, склад с автомобильными маслами и покрышками. Видео из столицы страны транслировало в Facebook агентство Reuters. Возгорание произошло на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии.→
Американская певица Дженнифер Лопес призвала подписчиков купить футболки с надписью "Восстать из пепла", пообещав направить вырученные средства в фонд поддержки людей, пострадавших от взрывов в Бейруте.→
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