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События

В Бейруте рядом с местом взрыва вспыхнул пожар. Фоторепортаж

Вчера 19.46

10 сентября в порту Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Возгорание случилось на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии. Агентство EPA опубликовало фотографии с места происшествия.

Теги: Ливан, пожар, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
 

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10 сентября в порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, загорелся, по данным минобороны, склад с автомобильными маслами и покрышками. Видео из столицы страны транслировало в Facebook агентство Reuters. Возгорание произошло на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии.
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