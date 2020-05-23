В Луганской области попрощались с командиром батальона "Луганск-1". Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
22 мая в Северодонецке Луганской области прошла церемония прощания с командиром батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1" Сергеем Губановым, который погиб при выполнении боевого задания 20 мая.
Об этом сообщила
пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. "Весь боевой путь полковника Губанова – это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу родины против подлого агрессора, несущего смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинца", – приводит пресс-служба слова главы МВД Арсена Авакова. Губанову посмертно присвоили звание Героя Украины
, орден "Золотая Звезда" получила его жена.