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В Луганской области попрощались с командиром батальона "Луганск-1". Фоторепортаж

Сегодня 10.41
22 мая в Северодонецке Луганской области прошла церемония прощания с командиром батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1" Сергеем Губановым, который погиб при выполнении боевого задания 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. "Весь боевой путь полковника Губанова – это настоящий военный подвиг. До последнего дня своей жизни Сергей боролся за свободу родины против подлого агрессора, несущего смерть и разрушение родной Луганщине. И погиб, выполняя свой долг офицера и украинца", – приводит пресс-служба слова главы МВД Арсена Авакова. Губанову посмертно присвоили звание Героя Украины, орден "Золотая Звезда" получила его жена.
Теги: МВД, Арсен Аваков, Луганская область, Северодонецк, Сергей Губанов
 

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