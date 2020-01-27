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В мире чтят память жертв Холокоста. Фоторепортаж

Сегодня 22.18
27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия проводят в день освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц. В этом году в Польшу на 75-летнюю годовщину освобождения пленных в государственный музей Аушвиц-Биркенау приехали, кроме прочих, выжившие узники концлагеря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Реувен Ривлин, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Ирландии Майкл Хиггинс, герцог Люксембурга Анри и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. В мероприятиях приняли участие президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой. В Германии министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Франциска Гиффай и ученики школы в городе Лекниц приняли участие в уборке "камней преткновения" – мемориала в память о жертвах Холокоста. В Швеции жители Стокгольма зажгли свечи у памятника на площади Рауля Валленберга. Фото опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Германия, Израиль, Польша, Холокост, Франк-Вальтер Штайнмайер, Аушвиц, Владимир Зеленский, концлагерь, Анджей Дуда, Реувен Ривлин
 

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