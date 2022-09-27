В Японии прошли государственные похороны убитого экс-премьера Синдзо Абэ. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Фото: EPA
Акиэ Абэ, жена Синдзо Абэ, несет урну с его прахом
Фото: EPA
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вице-президент США Камала Харрис
Фото: EPA
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
Фото: EPA
Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Фото: EPA
В Токио протестовали против государственных похорон Абэ
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Япония 27 сентября почтила память экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который умер 8 июля
после нападения на предвыборном митинге
, 19 артиллерийскими выстрелами на государственных похоронах в Токио. Об этом сообщило The Japan Times
, фото опубликовало агентство EPA
. Очередь граждан, желавших возложить цветы в ближайшем парке, растянулась на километры, а на церемонии было около 4300 человек, включая 700 высокопоставленных иностранцев. The Japan Times называет церемонию "дискуссионной", она даже вызвала протесты в столице – традиционно похороны бывших премьер-министров проводились их политической партией и правительством. Но премьер Фумио Кисида решил провести государственные похороны Абэ, чтобы почтить его наследие.