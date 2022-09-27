В Японии прошли государственные похороны убитого экс-премьера Синдзо Абэ. Фоторепортаж

В Токио протестовали против государственных похорон Абэ

В Токио протестовали против государственных похорон Абэ

Акиэ Абэ, жена Синдзо Абэ, несет урну с его прахом

Акиэ Абэ, жена Синдзо Абэ, несет урну с его прахом

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