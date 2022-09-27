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В Японии прошли государственные похороны убитого экс-премьера Синдзо Абэ. Фоторепортаж

Сегодня 15.49
Япония 27 сентября почтила память экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который умер 8 июля после нападения на предвыборном митинге, 19 артиллерийскими выстрелами на государственных похоронах в Токио. Об этом сообщило The Japan Times, фото опубликовало агентство EPA. Очередь граждан, желавших возложить цветы в ближайшем парке, растянулась на километры, а на церемонии было около 4300 человек, включая 700 высокопоставленных иностранцев. The Japan Times называет церемонию "дискуссионной", она даже вызвала протесты в столице – традиционно похороны бывших премьер-министров проводились их политической партией и правительством. Но премьер Фумио Кисида решил провести государственные похороны Абэ, чтобы почтить его наследие.
Теги: Япония, протесты, митинг, похороны, Синдзо Абэ, премьер-министр, церемония, Фумио Кисида
 

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