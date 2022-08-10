Премьер Японии провел кадровые перестановки в правительстве

Кисида провел перестановки в правительстве на фоне падения доверия к правительству и данных о связях его членов с организацией "Церковь объединения", подвергаемой критике после убийства премьер-министра Синдзо Абэ.

Свои посты сохранили главы МИД и минфина Есимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Ясукадзу Хамада, будучи министром обороны с 2008-го по 2009 год, вернулся на этот пост, заменив Нобуо Киси. Киси, младший брат убитого экс-премьера Синдзо Абэ, станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Новым министром экономической безопасности назначена глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Таро Коно, который был министром иностранных дел с 2017-го по 2019 год, стал министром цифровизации.

Бывший министр экономического развития Ясутоси Нисимура будет министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като, пост министра юстиции – Ясухиро Ханаси, министра образования – Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства возглавит Тэцуо Номура.