Премьер Японии провел кадровые перестановки в правительстве

Кисида провел перестановки в правительстве на фоне падения доверия к правительству и данных о связях его членов с организацией "Церковь объединения", подвергаемой критике после убийства премьер-министра Синдзо Абэ.
Свои посты сохранили главы МИД и минфина Есимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь Хирокадзу Мацуно, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.
Ясукадзу Хамада, будучи министром обороны с 2008-го по 2009 год, вернулся на этот пост, заменив Нобуо Киси. Киси, младший брат убитого экс-премьера Синдзо Абэ, станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.
Новым министром экономической безопасности назначена глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.
Таро Коно, который был министром иностранных дел с 2017-го по 2019 год, стал министром цифровизации.
Бывший министр экономического развития Ясутоси Нисимура будет министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.
Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като, пост министра юстиции – Ясухиро Ханаси, министра образования – Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства возглавит Тэцуо Номура.
8 июля на Абэ напали во время предвыборного митинга в городе Нара, экс-премьеру дважды выстрелили в спину. Подозреваемый в убийстве 41-летний Ямагами Тецуй заявил, что был недоволен политикой Абэ, уволившегося два года назад, и хотел убить его. Позже на допросе Ямагами утверждал, что убил Абэ в качестве мести "Церкви объединения", из-за пожертвований которой его семья испытывала финансовые трудности. Подозреваемый считал, что экс-премьер связан с религиозной организацией, писало агентство Kyodo.