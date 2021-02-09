"Ручки сразу воровать". На видео попала реакция Лаврова на действия переводчицы Сийярто
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил переводчицу главы МИД Венгрии Петера Сийярто в краже ручки во время встречи глав ведомств 22 января в Москве. Видео инцидента опубликовала 8 февраля "Европейская правда", обратившая внимание на эпизод, попавший в прямой эфир. На ролике видно, что переводчица Сийярто взяла ручку на столе и полезла в сумочку. Лавров сказал: "Ручки сразу воровать". Впоследствии женщина вела этой ручкой записи в блокноте. Украинское издание считает, что в Венгрии на этот эпизод не обратили внимание, потому что Лавров говорил по-русски.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.