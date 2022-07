"Киборг" Костенко: Мы не завершим войну до конца года с силами и средствами, которые есть сейчас. Надо больше

24 февраля мне позвонил брат из Каховки и сказал: "Брат, началось. Нас здесь обстреливают". Прошло несколько минут – и я услышал взрывы в Жулянах

– Роман, добрый вечер.

– Добрый вечер, Дмитрий.

– Я рад вас приветствовать. И прежде всего я хочу сказать нашим многочисленным зрителям, что вы не просто полковник, не просто народный депутат – вы еще и знаменитый "киборг" и человек, знающий, что такое служба, потому что сами служили в группе "Альфа" Службы безопасности Украины. И не просто где-то там в кабинетах, на паркете, а вы – настоящий боевой офицер.

Скажите, пожалуйста, в преддверии войны вы знали, что она будет?

– Знаете, мы знали, что война будет, но до конца надеялись, что все-таки обойдется. Мы не знали, что война будет, но видели серьезную подготовку, скажем, Российской Федерации, видели, что они готовятся. Но скажу еще раз: до конца все надеялись, что они не дойдут до того, что пересекут нашу границу.

– Как вы встретили войну и о чем подумали в тот момент?

– Вы говорите: "Знали ли вы?" Накануне, там, день-два – это уже было понятно. Я думаю, этот вопрос касается некоего большего промежутка времени: там, полгода, месяц-два. Потому что было много дат, как вы помните.

– Да.

– И о декабре говорили, и о январе говорили, и до этого говорили, и май – мы помним, были эти все нагнетания. Каждый раз нельзя проанализировать что-либо на какое-то длительное время с Российской Федерацией. Понимали, что Россия и играет мышцами и в то же время пытается склонить нас дипломатически к каким-то действиям.

Конечно, [мы понимали, что] последствиями может быть вот такое полномасштабное вторжение. Конечно, многие больше склонялись, видя сосредоточенные Россией силы и средства, к тому, что вторжение будет именно на Донбассе. Потому что даже наступление это показало и так, как мы действовали, что им не хватило сил и средств, чтобы полностью "продавить" всю Украину, как они этого хотели. А теми силами и средствами они смогли нахрапом, скажем... Возможно, где-то из-за какой-то неготовности нашей на отдельных участках "продавили" столько, сколько они смогли.

Если бы было больше войск, конечно, ситуация была бы иной. Может быть, и мы по-другому отреагировали бы. Через день-два мы уже непосредственно на комитете сидели, приходило высшее политическое руководство государства, в частности ГУР, – и говорило о том, что, там... Я не помню: или "завтра в пять утра", или "послезавтра" – это нужно поднять хронологию. Что Россия готовится.

– Ну, [глава ГУР Минобороны Кирилл] Буданов знал. Правда?

– Да, Буданов знал. И Буданов говорил постоянно. Это был тот человек, который постоянно говорил. Если будем говорить отдельно о других ведомствах – там были разночтения. А вот Буданов – у него была позиция постоянная, как вы помните. После того, как он заявил это в средствах массовой информации, у него позиция не менялась. Иногда к нему кто-то, там, со скептицизмом относился, иногда – по-разному, но у него была жесткая позиция, которая в перспективе оправдалась.

Поэтому если говорить о 4.50 [24 февраля]... Мне позвонил мой брат из Каховки и сказал: "Брат, началось. Нас здесь обстреливают". Прошло несколько минут – я уже не помню во временном измерении – и я услышал взрывы в Жулянах. Мы сразу созвонились с членами комитета и поехали в комитет. Я считаю сейчас, что это было неправильное решение, потому что мы приехали в комитет на 12-й этаж, собрались в кабинете председателя комитета и уже там принимали решения, каковы наши основные задачи, что делать. В тот момент основной задачей было проголосовать именно за военное положение.

Войска РФ дошли до Херсона очень быстро. До Каховки – за шесть или семь часов. Это те вопросы, с которыми нам еще предстоит разобраться

– Вы сами из Херсона родом...

– Да.

– То, что враг так быстро дошел до Херсона, – что это было?

– Это те вопросы, с которыми нам еще предстоит разобраться. Я уже на некоторые знаю ответы, но не хочу об этом сейчас говорить прямо в интервью. Я думаю, что это вопрос, с которым мы будем однозначно разбираться. Очень быстро. В частности, до Каховки за шесть или семь часов, я помню, – они практически без боя вошли в Каховку. Как они перешли эти самые крымские перешейки? Вопросов очень много, на которые мы точно найдем ответы и предоставим их обществу.

Я вам так скажу. Когда я ехал в Николаев – это было 27-е или 28 февраля – один из этих аргументов... Я оттуда родом, я сам родом из Херсонской области. Есть такое село Чаривное под Каховкой. И оно оккупировано.

– Хорошее название.

– Да. Противник там забрал... Там у меня была и форма моя парадная, там все книги – все вычистили и в доме сейчас там живут.

Херсонская область... Учился я в Одессе, окончил Одесский институт сухопутных войск – десантные войска. Я по специальности десантник. И потом я долго – более 10 лет – служил в Николаеве. Поэтому Херсон, Одесса, Николаев – это как бы моя малая Родина, которую я знаю: и местность знаю, и людей всех там знаю в первую очередь.

Вопрос был в чем. Когда это все началось, я вижу, что и в Киеве... Я сразу получил автомат здесь у нас, как все депутаты получали автоматы. Сразу что? "Мы будем отбиваться". Потом я увидел, что происходит на юге, как быстро взяли Херсон. Реально для меня это было очень быстро. Я позвонил одному своему знакомому, скажем так, который служит в высшем командовании Вооруженных сил, и говорю: "Друг, а что на юге?" Он говорит: "Друг, по ходу, мы юг просрали". – "Как так?" – "Ну вот так. Ты же видишь". И стал мне называть аргументы о происходящем там. И это все – потом будем разбираться. Я узнаю, что туда назначают генерала [Дмитрия] Марченко. Я звоню Дмитрию, говорю: "Друг, что там у тебя?" Говорит: "Ну, я здесь. Я вижу, что здесь происходит. Здесь сложно". Говорю: "Я к тебе". – "Жду тебя. Благодарен". Мы с ним до этого воевали и в донецком аэропорту вместе, мы и служили вместе, и в 79-й бригаде были вместе. По жизни мы пересекались.

Когда я ехал туда, враг уже был прямо почти в городе. И мы понимали, что нас ждет примерно та же участь, что и Херсон. А дальше пойдут в Одессу. Поэтому мы ехали, и я думал: "Ну разве ничего нельзя сделать? Ну как вот..." То слово, которое я сказал до этого, сказанное мне. "Ну, может быть, мы сможем здесь остановить [врага]?" Знаете, здесь можно благодарить кого угодно: Марченко, Ковальчука и всех остальных, кто участвовал непосредственно в отражении [атаки на] Николаев, – но ту ситуацию, которая, я знаю, была в то время... Я просто хочу поблагодарить Бога. И я реально знаю, что командиры, которые там были, – они ко мне присоединятся. Потому что реально чудом спасли Николаев – закрепились, заняли оборону, отбросили врага почти на 20 км и сейчас дальше держимся.

– Когда вы увидели, что происходит в Херсоне, когда вы увидели российский танк на Оболони в Киеве, у вас было отчаяние?

– Вы знаете, наверное... Я не скажу, что это отчаяние. Я же на тот момент не был военным – именно военным с автоматом в руках. И у меня не было своего подразделения. И такое, знаете, [ощущение] что ты ничего не можешь сделать. Всем же занимаются Вооруженные силы, и ты не можешь ничего сделать, и у тебя такое ощущение: "Почему? Почему они здесь? Что мы не так делали? И что произошло, что они так быстро сюда дошли? Хотя у нас есть своя армия, есть свои Вооруженные силы. И почему так произошло?" Я не назову это отчаянием – я сам себе задавал много вопросов и, пожалуй, другим военным задавал вопрос, почему так произошло. Этого не должно было произойти. Но за шесть часов [российские военные дошли] до Каховки, через несколько дней оккупировали мое родное село, уже расположенное по правую сторону Днепра, [дальше] оккупированный Херсон, и мы встречаем врага...

Чтобы вы понимали, Дмитрий, он [враг] уже был в пригороде Николаева. Там такие были курьезные моменты... В пригороде Николаева есть полигон – поселок Терновка, – на котором я все свои лейтенантские стрельбы [провел] вместе с другими офицерами... Ну, тренировались там. И на этом же полигоне мы уничтожали технику противника по-боевому, когда он пытался заходить в Николаев. И были у аэродрома, уже занимали [его], танки заходили. И то, что его отбили и так отбросили, – это мастерство военных, это храбрость военных, это военная удача.

– Украина, украинская армия были готовы к войне?

– Я считаю, что украинская армия была готова к войне так, как я считаю готовой. Если мы до этого не провели... Ну, я не говорю сейчас о [бывшем министре обороны Андрее] Таране, о тех сорванных гособоронзаказах, о том, что происходило, в частности, с закупками, когда мы закупали не то, что нужно, а то, что могли закупить в своем оборонно-промышленном комплексе... Это уже другие вопросы, и их нужно, пожалуй, в другом месте разбирать.

Здесь вопрос в том, о чем я неоднократно сам заявлял: "Смотрите, Россия подводит войска. Давайте призывать резервистов, давайте объявлять уже военное положение в некоторых приграничных областях. И давайте будем проверять готовность, выводить тоже войска на учебу". Я считаю, что если бы мы это сделали раньше, враг бы был гораздо дальше тех линий, где он сейчас. А мы очень сильно затянули. И потом начали тратить время и на мобилизацию, и на резервистов, и на вооружение, раздачу оружия... Я скажу, что этими действиями можно было бы, возможно, даже (я сейчас не буду говорить, что это факт) предотвратить, если бы [россияне] видели, что мы так готовимся к этому. Но внешне подготовки никакой не происходило.

– Оказалось, что бронежилетов и касок почти нет вообще.

– Да. Ну, там, их было очень мало. Я даже знаю, что те бронежилеты и каски, которые проходили по делу Марченко, которые вроде бы простреливались и все такое... Маразм раздут был, по моему мнению, потому что там были нюансы, но, в частности, они не простреливались. Я сам был на этой проверяющей комиссии. Там есть нюансы: технические условия и все такое – отдельные разборки.

И я помню, как приходил к нам представитель ГБР, и я говорю: "Почему вы не выдадите до войны эти бронежилеты?" Говорят: "Мы не можем предоставить. Вы бы одели солдата в тот бронежилет, который простреливается?" Я говорю: "Да они не простреливаются. Посмотрите экспертизу". Только война началась – их все выдали. Но до этого, я вам скажу, они уже были – есть фото – они уже были полностью прелые, заплесневевшие, подмоченные. И эти бронежилеты выдали уже непосредственно военным. Здесь вопрос, как их хранили.

Таран для меня не был министром обороны. Таран был человеком, который был поставлен, чтобы полностью саботировать все в Министерстве обороны

– Таран был хорошим министром обороны?

– Думаю, я уже ответил на этот вопрос, когда мы начинали говорить. Таран для меня не был министром обороны. Таран был человеком, который был поставлен, чтобы полностью саботировать все в Министерстве обороны.

– А зачем его поставили?

– Ну, это уже нужно спрашивать у тех, кто поставил. С ним нельзя было адекватно ни о чем говорить, задавать какие-либо вопросы. Он полностью где-то жил в своем коконе, там, в Министерстве обороны. Он раз или два к нам пришел на комитет, и мы ему задавали вопросы – ответов мы никаких не услышали. И нам уже было проще, когда приходили его заместители и давали ответы на эти вопросы. Но сам факт того, что происходило во время... Те же срывы государственного оборонного заказа. Когда мы спрашивали: "Почему?" – ответов никогда не получали. И у него такое отношение к комитету было, знаете ли... Это как будто "меня Офис поставил – значит, мои управленцы там. А комитет – это..." Мы потом объяснили, что так не будет. Комитет же принимает решения и по закупкам, и по другим вопросам. Поэтому здесь мы его на место поставили. Но я думаю, что эта сторона – потерянное время в подготовке Украины к войне.

Россияне еще постараются захватить Харьков. Для них это стратегически важный город

– Как вы думаете, что происходит сегодня на фронтах? Ну, вот мы видим, что, наверное, уже 25% украинской территории захвачены врагом. Враг идет дальше. Да, он продвигается, может, не очень быстро, но продвигается. Идет и идет. Бомбы летят на наши города, гибнут мирные люди, дети гибнут. Что, по вашему мнению, сейчас происходит? И как это будет происходить дальше?

– Ну, если мы берем, там, фронты и возможные участки, где могут произойти боевые действия, – все много говорят о Беларуси. Мы понимаем, что сейчас, пожалуй, сам [Александр] Лукашенко не знает, пойдет ли он на Украину или не пойдет. Так же и Путин не знает, пойдет или не пойдет. Потому что Лукашенко пытается, как старый политик, пропетлять, не понимая, какие для него будут последствия, в частности, внутри страны. Путин – тоже вопрос у него: сможет он его [Лукашенко] заставить или нет. Но те процессы, которые происходят внутри Беларуси... Лукашенко все же проводит такую подготовку или показуху по подготовке – то ли для Путина, то ли для нас, чтобы мы держали свои войска в этом направлении. Вместо того, чтобы они сражались на востоке или на юге, нам приходится их держать там [на границе с Беларусью].

Дальше, если сюда переходить, это Черниговская область. Там враг обстреливает нас. Харьковщина – я думаю, враг еще будет пытаться... Сейчас там идет оборона как со стороны Вооруженных сил Украины, так и со стороны Российской Федерации. Они [российские военные] локально пытаются где-то продвинуться и занять более выгодные для себя позиции, но это не стратегическое такое наступление, а локальное. Я думаю, что они к наступлению там еще вернутся, потому что Харьков для них – стратегически важный город и исторически важный город в контексте Донбасса.

– Они захотят захватить Харьков?

– Я думаю, что да. Я не говорю, что это будет прямо завтра, но Российская Федерация пришла сюда надолго. Я думаю, они [российские военные] будут постоянно там сейчас. Затем, если будем говорить, постепенно склонять [Украину] к переговорам, а потом идти дальше.

Далее – на Донбассе они будут пытаться... Все-таки им очень нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Непосредственно одной из целей прихода РФ в Украину было показать всему миру, как сильна российская армия, как она за две недели захватывает самую большую по территории страну в Европе. И уже с этих позиций вести свою, скажем так, террористическую международную политику и таким образом влиять на всю Европу: и энергетически, и в военном плане. Потому что другие страны – особенно страны Варшавского договора – тоже помнят свое историческое прошлое и понимают, что они могут быть следующими. Та же Молдова... Я уверен: если бы Путин продвинулся на юге, Молдова была бы от Приднестровья сразу следующей.

Поэтому у них [у россиян] не вышло на север [наступление], у них не вышел сразу нахрапом Донбасс и не вышел юг. Теперь им нужна победа. Миру они ничего не показали. Напротив – они проиграли. Мы помним этот съезд – или как его назвать? – Совет безопасности и обороны [РФ], когда там реально комедия была, когда Путин заставил всех замараться в этом своем решении относительно Украины. И после этого там было озвучено именно об "ЛДНР". Я думаю, что сейчас принято решение "продавить" именно "ЛДНР". И они для этого почти в пять раз... Согласно официальным нашим данным, согласно данным разведки, у них есть превышение сил и средств там. Они все делают, чтобы пройтись катком [по Донбассу].

А после этого, я считаю, следующая битва – это битва за юг. Она будет однозначно. Только будут разные механизмы. Или после "продавливания" Донбасса они позовут [Украину] за стол переговоров и скажут: "Давайте договариваться" – и, если мы согласимся на это, это будет стратегическая ошибка. Потому что договариваться со страной, которая тебя где-то "продавила" и гораздо ресурснее, намного сильнее в военном плане, имеет больше ресурсов, – это ошибка, это просто оттягивание и предоставление возможности им [россиянам] перегруппироваться. Или сразу пойдут и займут оборону на Донбассе и пойдут сразу на юг. И здесь вопрос: возможно, сразу на Харьков, а потом на юг. Но то, что они пойдут дальше, я не сомневаюсь. Потому что сейчас они считают, что "потеряли лицо" тем, что Вооруженные силы Украины остановили их на тех рубежах, на которых они сейчас.

– Удастся ли России то, что она задумала?

– Ну, как депутат, политик и патриот в первую очередь, скажу, что мы сделаем все для того, чтобы этого не было. Но ведь и оптимисты мы, и реалисты в первую очередь. Мы должны говорить о том, что это зависит от многих факторов. Во-первых, насколько будет народ готов сражаться вдолгую. Мы видим, что многие устают, многие уезжают... Ну, не многие, а есть люди, которые могут устать за какой-то период времени. Во-вторых, какие ресурсы нам будут предоставляться нашими партнерами, какая позиция по этой войне будет у наших партнеров. Если они будут понимать, что отдать России Украину для того, чтобы Россия захватила [ее], – это стратегический проигрыш не только Украины, но и для всей Европы и всего цивилизованного мира – это будет одна история. Если этот вопрос "ну, пусть, пусть захватят Украину, а мы потом как-нибудь договоримся" – это повторение тех ошибок, которые были когда-то 1938–1939-м годах. Помним. И это приведет к еще большей войне, чем есть.

Поэтому, с моей точки зрения, мы сможем удержаться, если и Европа, и весь цивилизованный мир будут поддерживать нас, будут предоставлять нам оружие, будут предоставлять возможность развивать свой оборонно-промышленный комплекс, чтобы мы не просто зависели от каких-либо поставок, а чтобы мы делали свое [выпускали вооружение], чтобы мы были независимым государством. Если все находящиеся рядом с нами страны будут понимать, что эта война – это не только война Украины, но и их в первую очередь, являются они странами НАТО или не являются. Ну и здесь еще очень важный момент: весь цивилизованный мир – особенно страны, имеющие ядерное оружие, – должен сейчас четко поставить ультиматум, что если, не дай бог, Российской Федерацией будет применено ядерное оружие – тактическое, микротактическое – извините, я думаю, меня поймут, – или оперативное, то в ответ однозначно будет нанесен ядерный удар, согласно Будапештскому меморандуму. Потому что я считаю, что Российская Федерация, даже видя, что она не может пройти дальше, боится проводить мобилизацию, на то имея свои причины какие-то внутри страны, все же надеется – и мы видим, как их [российские] пропагандисты об этом говорят, – на то, что в кармане у нее есть козырь против Украины. Это ядерное оружие: тактическое или… Скажем так, оружие массового поражения. Против которого по факту Украина бессильна. Я не скажу, что оно прямо уничтожит всю страну, но мы симметрично не сможем ответить на это. На это должен ответить мир. Если Россия уже сейчас будет знать... Возможно, кроме этих рамочных документов нужно нам с нашими западными странами подписать что-то более существенное, чтобы это показало им: "Смотрите. Не дай бог. Вы можете стрелять друг в друга артиллерией сколько хотите, но если... Мы будем воспринимать это как [атаку] по нам". Вот тогда, конечно, будет больше шансов, что мы не дадим России достичь своих целей. Ибо они [россияне] будут это делать любой ценой. Вот они сейчас попали в ситуацию, когда они не могут отойти назад. Они построили большие планы, но обратно у них дороги нет, потому что они просто уничтожат себя как международного игрока.

Вот я сейчас, просто понимая их... Не защищая, а просто как политик... Если они дают заднюю, с ними никто считаться не будет. Потому они сделают все, чтобы дожать. Но у нас есть шанс в сотрудничестве с нашими партнерами сделать так, чтобы Россия этого не добилась и в итоге выпала просто из международной игры. Ну а с ядерным оружием уже потом будут разбираться ООН и другие организации, что с ним делать.

– Вашу родную Херсонскую область, как думаете, мы вернем?

– Я считаю, что да.

– И скоро?

– Вы считаете всю Херсонскую область?

– Всю Херсонскую область.

– Я думаю, что однозначно в ближайшее время мы должны сделать все, чтобы хотя бы выбить их за Днепр. Это будет, на мой взгляд, и, скажем, с военной точки зрения, сделать легче, чем потом... Я просто знаю, что они будут делать. Когда мы их выбьем за Днепр – а мы это сделаем – они подорвут Антоновский мост и возьмут под контроль дамбу.

– Да.

– И потом Днепр форсировать… Вы сами понимаете. Форсировать – это очень сложная история.

Поэтому я скажу так: мы все освободим, только вопрос времени, когда и что. Но военное дело иногда такое... Военная удача – она штука, которая уже показывала и вывела в ранг, скажем, великих военных мастеров очень многих людей. Именно военная удача. Поэтому Бог с Украиной, в Украине сильные, смелые люди, патриоты. И я считаю, что она [удача] будет на нашей стороне.

Я видел, как стреляет "Смерч". Это страшно, но не так, как тогда, когда прилетает HIMARS

– Западного оружия нам достаточно сейчас или нужно еще и еще?

– Знаете, Дмитрий, наверное, я личность заинтересованная. Во-первых, даже лично. Знаете, у меня там в сейфе 10 единиц легального оружия, и я считаю, что мне недостаточно. Просто потому, что я люблю его. Поэтому, по-видимому, ответ уже очевиден.

И если возвращаться к военной именно составляющей, то, конечно, если мы говорим о планах наступать, планах уничтожать врагов, планах менять именно концепцию войны, то нам нужно больше оружия. Потому что сейчас что происходит с оружием? Например, оружие советского образца и концепция советского образца – и мы видим, как россияне воюют. Исходя из того, что у них даже в советское время не было достаточно точной артиллерии, они не могли делать хорошие стволы на те же танки, они формировали свою концепцию на массовое забрасывание противника артиллерией. Оттуда у нас по всем странам Варшавского договора, по нашей стране и России просто, пожалуй, миллионы гектаров – я просто для абстрактности скажу – складов с боеприпасами. Кто когда-либо смотрел таблицы стрельбы – там для поражения какой-то одиночной цели должна работать батарея и использовать до 300 выстрелов – 300 снарядов в одиночную цель.

У наших западных партнеров стратегия другая. У них точные стволы, хороший калибр, и в цель они должны попадать первым, вторым, максимум третьим снарядом. В то же время их концепция состоит в том, чтобы уничтожать пункты управления, склады боеприпасов, точечную технику, не повреждая, в частности, объекты инфраструктуры, гражданских людей. То есть уничтожать только военных. И это гораздо точнее и лучше ложится именно для нас – эта концепция.

Поэтому нам сейчас нужно именно принимать эту концепцию и понимать, что стандарты НАТО – это не о калибре 155-мм или калибре 152-мм. Это не о 5,56 или 5,45. Это именно о концепции использования этого оружия. Те же HIMARS... Я видел, как стреляют [РСЗО] "Смерчи". Это просто врассыпную... Если попадешь в эпицентр... Главное – быть в ямке какой-нибудь, хотя бы сантиметров на 50. Тогда нормально. Это страшно, но не так, как когда HIMARS прилетает четко в объект, на который он нацелен. Или наша "Ольха-М" – тоже очень хороший боеприпас.