"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму

Молчать или нет – выбор каждого

Домашний арест, четыре года в СИЗО, 14 лет лишения свободы – это реалии, в которых оказались крымскотатарские гражданские журналисты в Крыму. Жизнь их семей сейчас совсем другая: жены живут в неизменном ужасе за жизнь своих мужчин, а детям пришлось резко повзрослеть. И у них появились уже совсем не детские мечты – о свободе и справедливости.

Мумине Салиева, Майе Мустафаева, Халиде Бекирова и Лиля Люманова – жены заключенных крымскотатарских журналистов – приехали в Киев с оккупированного полуострова, чтобы принять участие в открытии фотовыставки. Каждая из них невольно задерживает взгляд на фотографиях. У некоторых на глаза наворачиваются слезы, потому что сейчас они не могут увидеть своих родных дома.

"У нас нет общих семейных фото, где мы оба были бы с нашими детьми. Думали, всегда успеем сделать, что здесь сложного", – говорит Майе Мустафаева, жена гражданского журналиста Сервера Мустафаева.

Майе Мустафаева, жена гражданского журналиста Сервера Мустафаева, приговоренного к 14 годам колонии строгого режима. Фото предоставлено организаторами выставки

Об аресте своего мужа она не может говорить без слез. Сервер – координатор "Крымской солидарности", общественного движения по защите жертв политических репрессий. Почти четыре года он за решеткой. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

"Когда с приходом оккупационных властей в Крыму начались первые обыски и аресты, Сервер освещал эти события, делая стримы с места. Он понимал, что это были экстремальные условия, ведь не раз из его рук выхватывали телефон, но продолжал свою деятельность, несмотря ни на что", – рассказала Мустафаева.

Она добавила, что сейчас Сервер находится в одном из СИЗО Ростова-на-Дону в России. С момента ареста его перевозили восемь раз из одного заведения в другое.

"Каждый раз это новые условия, новые пытки... Но Сервер очень силен духом, у него очень много силы и веры. Он готов добиваться справедливости и в тюрьме продолжает свою правозащитную общественную деятельность. Написал уже четыре дневника, в том числе и о жизни в камере", – поделилась Мустафаева.

Она вспомнила слова своего мужа, который отмечал: большинство людей ошибочно полагают, что их голос ничего не изменит, а если стремиться к большему, то может стать еще хуже, потому что система сломает. "Но каждый делает свой выбор. Выбор Сервера – не молчать", – подчеркнула жена политзаключенного.

Как раз об этом Сервер Мустафаев написал в своем письме главе НСЖУ Сергею Томиленко, которое Майе передала во время открытия выставки.

Гласность способна в какой-то мере сдерживать силовиков

Продолжает вести свою общественную деятельность и Ремзи Бекиров, который уже три года находится в неволе. По образованию он историк и до оккупации Крыма работал экскурсоводом, но после 2014 года вынужденно стал журналистом. Ходил на обыски, судебные заседания, стримил с мест событий. Позже даже получил пресс-карту и мог как журналист находиться на заседаниях. Являлся представителем информационного крыла "Крымской солидарности".

"Он понимал, как рискует, понимал, что ставит под удар свою свободу и даже жизнь. Ведь в Крыму случаи исчезновения без вести активистов – это не редкость. Каждое админнарушение – это был определенный посыл, что нужно прекращать свою деятельность. Но Ремзи не собирался останавливаться и продолжал освещать репрессии против своих соотечественников", – рассказала Халиде Бекирова.

Халиде Бекирова и Лиля Люманова. Фото предоставлено организаторами выставки

Ремзи был арестован в марте 2019 года. Однако и с тех пор он не прекращает вести репортажи с судебных заседаний, пишет дневник, в котором раскрывает взгляд политзаключенного на тюремную жизнь, описывает судьбы других репрессированных, передает через своего адвоката статьи, анализ событий, пишет письма коллегам-журналистам, в которых благодарит за то, что они продолжают освещать репрессии в Крыму.

"На самом деле свободы лишены не только сами журналисты, но и их семьи. Мы будто в тюрьме под открытым небом. Наши дети – это новое поколение, растущее с желанием справедливости. Уже с пяти лет они думают о том, что их ждет, когда они вырастут. Мои дети не раз говорили о том, что хотят стать журналистами, как их отец, освещать репрессии. Это новое поколение с новым взглядом на мир", – сказала Бекирова.

Она добавила, что ее дочь уже в пятилетнем возрасте представляла себя журналисткой и постоянно брала у мамы "интервью". А старший сын, которому 12 лет, уже всерьез задумывается о том, чтобы в соцсетях транслировать события с судебных заседаний в Крыму.

Фото предоставлено организаторами выставки

Гражданский журналист Амет Сулейманов почти два года под домашним арестом. Также пишет ежедневник. И хотя он вместе с семьей, но, как говорит жена Лиля Люманова, сроки, которые дают гражданским журналистам, – это сроки, которые дают их женам и детям.

"Детям очень тяжело объяснить, почему их папа не может выйти никуда, почему не может поехать с ними на море..." – призналась Люманова и добавила, что, несмотря ни на что, освещение происходящего очень важно, поскольку "только гласность способна в какой-то мере сдерживать силовиков".

В ХХ веке самое сильное оружие – это слово

Для независимой журналистики в Крыму после 2014 года наступили очень тяжелые времена. Это и стало началом зарождения такого явления, как гражданская журналистика. Когда начинались обыски и задержания крымских татар, многие взяли в руки телефоны и начали стримить.

"Это явление до сих пор живет, потому что продолжает жить даже в тюремных стенах. Для наших родных гражданская журналистика – не просто деятельность или работа. Это миссия", – заявила супруга заключенного гражданского журналиста Сейрана Салиева, правозащитница и уже сама журналистка Мумине Салиева.

Мумине Салиева и глава НСЖУ Сергей Томиленко. Фото предоставлено организаторами выставки

Она подчеркнула, что очень важно не забывать своих коллег, находящихся в неволе, у которых система отобрала привычный образ жизни на неопределенное время, а может, и навсегда.

"Они смогли максимально подойти к сердцу народа, став его щитом для сохранения самоидентичности. Говорить, писать, стоять на стороне правды – это антидот против тирании и репрессий", – подчеркнула Мумине.

Она добавила, что, когда собиралась в Киев на открытие выставки, дети спрашивали, куда и как надолго она едет. И интересовались, поможет ли это вытащить отца из тюрьмы. "Я ответила, что да, это путь, ведущий к тому, чтобы ваш папа и десятки заключенных вышли на свободу", – сказала Мумине.

Как и их репрессированные мужчины, жены гражданских журналистов убеждены, что в ХХ веке самое сильное оружие – это слово. О том, что привлечение максимального внимания к этой проблеме крайне необходимо, отмечают и в НСЖУ. По словам Томиленко, открытие фотовыставки – жест солидарности с заключенными коллегами и их семьями.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией, ее трагическими реалиями. Но для нас каждая фамилия пострадавших от оккупантов – это не статистика, а трагедия. Мы говорим: "Гражданские журналисты важны" – и призываем оккупационные власти немедленно освободить журналистов, которых они преследуют. Российские власти пытаются перевести журналистов в статус "террористов", "экстремистов", навесить на них токсичные ярлыки. Поэтому мы заявляем о важности международной поддержки статуса журналистов и включении механизмов журналистской солидарности", – сказал Томиленко.

Журналист и бывший политзаключенный Николай Семена, приехавший на выставку, заявил, что освещение жизни на оккупированных территориях стало определенной проблемой – трудно получать информацию. Чтобы помочь в этом украинским журналистам, НСЖУ организовала серию вебинаров "В фокусе – Крым". И фотовыставка стала итоговым мероприятием этого проекта.

"Национальный союз журналистов солидаризируется с судьбой наших крымских коллег. В условиях, когда профессиональные журналисты либо выехали из Крыма, либо должны были замолчать, либо репрессированы, на смену им пришли гражданские журналисты – люди, которые часто не имеют профессиональных знаний и умений, но распространяют правдивую и разностороннюю информацию", – заметил Семена.

Первая секретарь НСЖУ Лина Кущ, в свою очередь, отметила: история гражданской журналистики в Крыму – это история о том, как люди, никогда не являвшиеся журналистами, берут в руки телефон и начинают снимать.

"Это история о том, в каких условиях оказались их семьи, ведь они испытывают репрессии вместе со своими мужчинами. Это история о солидарности, ведь благодаря огласке, постоянному освещению и донесению до международного сообщества историй заключения Николая Семены, Романа Сущенко, Станислава Асеева их удалось освободить из тюрем. Поэтому сейчас также важно говорить о заключенных крымскотатарских журналистах и не дать обществу о них забыть", – отметила Кущ.

Материал подготовили Леся Карлова и Юлия Судаченко.