"Слова правды невозможно убить". НСЖУ получил письмо от крымского политзаключенного Мустафаева

Мустафаев находится в СИЗО Новочеркасска Ростовской области РФ.

"Каждый из нашей журналистской профессии должен делать ежедневно шаг за шагом, писать страницы за страницами и не дать сойти с повестки дня всех международных, действенных для решения вопроса Крыма, площадок. [...] Слова правды невозможно убить", – написал политзаключенный.

Он подчеркнул, что Россия на "свою лживую пропаганду" тратит "миллиарды", однако "наше единство больше штрафов, сильнее автоматов тиранического режима РФ".

"Помню мои встречи с журналистами Украины, Европы и встречу в офисе НСЖУ. Верю, что мы еще многое сделаем вместе. Дикие сроки нашего заключения не резиновые", – подчеркнул Мустафаев.

30 декабря 2021 года Европейская федерация журналистов включила его в список журналистов, находящихся в заключении в странах Европы.