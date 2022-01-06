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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Слова правды невозможно убить". НСЖУ получил письмо от крымского политзаключенного Мустафаева

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Мустафаева задержали весной 2018 года
Мустафаева задержали весной 2018 года
Фото: krymr.com

Крымскотатарский гражданский журналист Сервер Мустафаев, приговоренный оккупационными властями к тюремному сроку, передал через жену Майе письмо в Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Об этом организация сообщила 5 января.

Мустафаев находится в СИЗО Новочеркасска Ростовской области РФ.

"Каждый из нашей журналистской профессии должен делать ежедневно шаг за шагом, писать страницы за страницами и не дать сойти с повестки дня всех международных, действенных для решения вопроса Крыма, площадок. [...] Слова правды невозможно убить", – написал политзаключенный.

Он подчеркнул, что Россия на "свою лживую пропаганду" тратит "миллиарды", однако "наше единство больше штрафов, сильнее автоматов тиранического режима РФ".

"Помню мои встречи с журналистами Украины, Европы и встречу в офисе НСЖУ. Верю, что мы еще многое сделаем вместе. Дикие сроки нашего заключения не резиновые", – подчеркнул Мустафаев.

30 декабря 2021 года Европейская федерация журналистов включила его в список журналистов, находящихся в заключении в странах Европы.

Контекст:

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оправдал Аметова, обвиняемого оккупантами в приготовлении к насильственному захвату власти. Он был признан невиновным и освобожден в зале суда. Это первый оправдательный приговор по делу "Хизб ут-Тахрир".

Семерым другим предполагаемым участникам "Хизб ут-Тахрир", которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанову – 19 лет, Белялову – 18 лет, Мустафаеву – 14 лет, Смаилову – 13 лет, Салиеву – 16 лет, Ибрагимову – 17 лет, Зекирьяеву – 13 лет. Министерство иностранных дел Украины потребовало отменить приговоры для них и немедленно освободить

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, оккупация, журналисты, НСЖУ, Новочеркасск, обвинение, Сервер Мустафаев, Национальный союз журналистов Украины
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