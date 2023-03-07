Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет

Что будет петь Михалков, если доживет до конца путинской власти? То же самое, что он сейчас поет про Ельцина: "Ой, а мне казалось... А я не знал... А тогда мне казалось так"

– Леша, привет.

– Привет.

– Я сразу зрителям скажу: Леша находится в Испании, и там слабоват интернет. Но мы с этим, надеюсь, справимся. Мы тебя видим, слышим. Я очень рада нашей встрече.

– Мы с тобой давно не виделись. Я рад тебя видеть и слышать.

– Леша, два года назад ты записал с Дмитрием Гордоном легендарное интервью, которое посмотрело миллионы зрителей, в котором ты впервые сказал, что просишь прощения у Украины. Ты покаялся за то, что до этого был обдолбанным российской пропагандой человеком, как сам признался. После этого интервью ты уехал в Испанию, бросив в России и недвижимость, и друзей, и привычную жизнь, и карьеру... Год назад Россия развязала уже широкомасштабную кровавую войну против Украины. Ты сегодня жалеешь, что уехал из России?

– Алеся, нет, конечно. Я рад, что уехал из России. При том, насколько ты помнишь, я говорил, что не хочу жить в России ни с Путиным, ни без Путина. И я свой выбор сделал давно. И когда ты говоришь о том, что я бросил... Ну, Алеся, не такая уж и дорогая недвижимость, которую я бросил. А что касается карьеры, то мне гайки закручивали, еще живя в России. Я прилетал в Россию до начала войны на съемки, что-то зарабатывал, что-то делал и возвращался в Испанию. Но той работы, того объема, который у меня был раньше, уже не было. И когда началась война, у меня как раз должны были быть съемки. 28-го я должен был лететь в Москву. 24-го началась война. И я, естественно, уже 24-го понимал, что теперь дорога закрыта навсегда. Я мог, наверное, промолчать, но я сделал свой выбор. Я сейчас не хочу из себя делать героя, что не промолчал... Я сам бы не смог с этим жить. Я рад, что мой ребенок живет в свободной стране. Я рад, что мой ребенок не ходит в школу, в которую приходит Охлобыстин и несет какую-то ересь. Я рад, что мой ребенок может думать открыто, мыслить и не бояться, что завтра его выгонят из школы, а папу закроют.

– А папу четвертуют.

– Одна дверь открывается, другая закрывается. Ну да, посидели годик с начала войны без работы. Но все равно начали что-то делать. Мы с украинской актрисой Верой Куценко сделали спектакль, с которым мы начинаем сейчас работать. Понятно, что нет тех заработков. Понятно, что нет той занятости, но все равно, слава тебе Господи, все сыты, здоровы, не голодают. Я рад, что свободен.

– Ты сейчас наблюдаешь за своими коллегами, которые остались в России и публично поддерживают Путина и войну, которую Россия ведет против Украины. По сути становясь соучастниками этой войны и такими же преступниками. Машков, Миронов, Дюжев... Ну их много. Как ты считаешь, чем они руководствуются? Что у них в голове, когда они выходят на сцену с такими речами?

– Я не могу за них отвечать. Но мне кажется, что такие люди, как Володя Машков, как Хабенский, связаны с этой властью, с Путиным. Они еще до начала войны были с ними повязаны. Ну как ты себе представляешь: началась война, и они включат заднюю? Да нет. Они уже одна команда. Дюжев... Я не хочу Диму обижать. Сейчас может показаться, что мы на разных сторонах баррикад. Дима всегда был... Я не хочу материться. Дима всегда был удобным… Дима всегда был таким человеком. Я наблюдал его очень часто. Я видел, как он ведет себя с Балабановым, с Михалковым. Другого ожидать от Димы нельзя. Женя Миронов, мне кажется, очень умный человек. Он – заложник определенных обстоятельств. Может это его оправдывать? Не знаю. Но мне кажется, это не оправдание. Я не оказывался на их месте. Не знаю, за какие рычаги российская власть дергает, чтобы управлять каждым конкретным человеком. Машков – по одной причине, Миронов – по другой. Я не хочу сейчас залезать в постель к Жене Миронову, мы же не знаем, каким компроматом обладает [власть]. Но если мы в актерских кругах знаем, то, думаю, уж как-то российская власть тем более это знает.

– Ну не только в актерских. И мы знаем.

– Про Михалкова даже говорить не стоит. Это всю жизнь была семья, которая между струйками... Что будет петь Михалков, если доживет до конца путинской власти? Ну то же самое, что он сейчас поет про Ельцина: "Ой, а мне казалось... А я не знал... А тогда мне казалось так". Сейчас он будет так же петь. А обвинять людей... Знаешь, с начала войны произошло очень много. Когда война началась, я действительно не мог понять, почему люди молчат, почему они не выходят на улицу. Вот у нас здесь митинг 24 февраля украинский, связанный с началом войны. Я помню митинг год назад и сейчас. Тогда все вышли на эмоциях, все люди пришли, как на поминки. Все молча постояли. Меня спрашивают: "А почему ты ничего не сказал?" – "А что я должен говорить? Я пришел, я с вами. А че говорить-то опять одно и то же?" Я говорил на прошлом митинге, я обращался к русским матерям: "Заберите своих детей". Я действительно считал, что российский народ может опомниться. Не опомнился. Одни – глупые. Когда мы говорим о глубинном русском народе – ну действительно, они глупые. Как ты можешь обвинить какое-то существо... Ну, блин, я не хочу говорить глупые слова. Но как ты обвинишь барана в стаде, что он баран? Ну родился такой. А есть настолько напуганные... Они, может быть, и рады выйти и сказать, но из них 20 лет делали покорное стадо, этот человек понимает, что от его голоса ничего не зависит, он сейчас выйдет – лишится работы. А у него семья, у него дети. И это произошло не в один день. 20 лет медленно, медленно закручивали гайки.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Леша, а если он не выйдет, лишится не только работы – он лишится будущего своего, своих детей лишит будущего, своих внуков. И жизни.

– По-моему, я Диме уже как-то говорил об этом. Я был у своей подруги в Марбелье. Она прожила 30 лет во Франции, приехала в Испанию, и к ней приехал в гости ее товарищ. Он то ли армянин... Я не помню. Он родился в Советском Союзе, но с детства живет во Франции, он гражданин Франции. И он рассказывал про французский менталитет. Он считает, что у него есть право голоса в этой стране, и с его голосом должны считаться. Они так выросли, с молоком матери впитали Французскую республику. "Подняли пенсионный возраст – я должен выйти, высказаться". А российский народ приучили к тому, что ваш голос ничего не значит. Кого ты собралась, извини, пожалуйста… Ну не ты, а вообще… Напугать ежа голой жопой? Кому какие санкции?.. Кому ты будешь объяснять, что "вам будет хуже жить"? Большая часть людей живут в каком-нибудь Норильске с копеечной зарплатой... Кого ты собралась напугать? Да не понимают они, даже не представляют, что у них отняли будущее. Они как жили, так и будут жить. Водители "скорой помощи" в Брянске вышли на забастовку, потому что им платят зарплату 18 тысяч рублей в месяц. С ними не то что не хотят разговаривать – им говорят: "Не нравится? Уходите". И он понимает, что если он сейчас выйдет, его голос ничего не изменит, а разговаривать с ним никто не будет, и еще, не дай Бог, посадят. Поэтому приемлемо это для меня? Лично для меня – нет. Но обвинять их в этом, сидя в Испании, я не имею морального права. Мне так кажется. Каждый будет жить сам со своей совестью.

– Ты понимаешь, что все несут коллективную ответственность за то, что довели до этой ситуации? Кто-то участвовал, кто-то сейчас соучаствует, кто-то конкретно в преступлении участвует. До чего довел Путин и его преступная политика? До того, что российский паспорт жжет любой карман. Человек, даже если он порядочный, доставая где-то на таможенном контроле российский паспорт... Уже на него смотрят косо.

– Алеся, ты во всем права. Но только ты, действительно, не можешь понять то, что там не просто половина, большинство людей не то что за границу не ездят, они и в Москве-то ни разу не были. Как ты ему объяснишь, что происходит во всем мире?.. Да насрать ему, извините. У него есть свой маршрут из дома мимо помойки, из "хрущевки" в "Магнит", в "Пятерочку", пивка купил, вечером домой вернулся, поел котлеты, выпил пиво, спать лег... Я ни в коем случае не хочу оскорблять людей, которые живут в маленьких городах, в простых условиях. Поверь мне, я видел людей, которые живут в ужасных местах, но при этом образованы, потому что они такие родились. Им это действительно интересно, они читают, они чем-то интересуются... У меня одна девочка в Магнитогорске, придя на спектакль за кулисы, пыталась со мной поговорить на какие-то темы литературы. Мне. Представляешь? После спектакля. Какая литература? Мне быстрее в гостиницу. Отыграл – спать. А она, наоборот, хотела пообщаться с артистами, она пыталась свои знания... Ей не с кем в своем городе общаться.

– С образованным человеком, культурным, Леша.

– Ты понимаешь, их единицы.

– Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. У меня иллюзий о происходящем в России нет никаких. Даже если в начале большой войны я думала, что они выйдут на улицы... Не из-за нас, не из-за чувства справедливости. Я думала, что в них взыграет чувство самосохранения. Потому что этой войной они уничтожают себя, свое будущее, свое благосостояние. И сейчас я хочу тебе вопрос задать. Про все эти потребности, про жуткий уровень жизни вне Москвы и Питера... Я все это вижу, я все это понимаю. Но есть же какие-то базовые ценности. Хотя бы их жизнь. Оказалось, когда их посылают на убой, им нормально приезжать обратно в черном пакете. А их женам, матерям нормально получать за это даже не "Ладу Калину", а шубу, курточку или даже набор для бритья. Даже у барана есть чувство самосохранения. А у них даже этого нет. Объясни мне, что это за форма жизни?

– У меня нет объяснений. Я не могу по пунктам разложить почему. Если говорить про общую массу, то все опять сводится к этому несчастному слову "стадо". Поменяется пастух, погонит их в другую сторону – они пойдут в другую сторону. А сейчас пастух их гонит в ту сторону. Им с утра до ночи по телевизору рассказывают… Большинство из них действительно понятия не имеют, что происходит в Украине. Они там никогда в жизни не были. И действительно, многие считают, что они воюют с фашистами. И хоть ты тресни – им не объяснишь. Мне тоже прилетало за это. Я тоже в 2014 году походил с российским флагом и покричал "Крым наш!" Но я это сделал не потому, что поддерживал Путина. Я провел в Крыму огромное количество лет, я действительно видел крымчан, которые хотят в Россию. Это были мои близкие. Я действительно думал, что так хотят все. Потом Соловьев подлил масла наш любимый… У меня даже iPhone тогда не было. У меня был телефон кнопочный. Я ничего не смотрел ни в YouTube, ни в интернете. Я еду на интервью в "Комсомольскую правду", а по радио мне говорят: по Донецку ударили ракеты, погибли дети. Я приезжаю разогретый. Начинаю как сумасшедший говорить, что, да... Но мне же рассказывают... Я все-таки не в Норильске вырос. Но даже я начинаю в это верить. А что происходит с людьми…

Ты меня спросила, кто меня разочаровал. Я всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина. Всегда считал его очень талантливым. Гарик Сукачев разочаровал, Серега Галанин. И Охлобыстин. Они разочаровали. Сукачев для меня всегда был авторитетом. Я в присутствии Гарика хотел молчать

– Леша, но ты же разобрался, попросил за это прощения, ты же обратился к другим и сказал: "Не делайте так".

– Во-первых, я хотел разобраться. Во-вторых, в силу своей природной дурости я всю жизнь борюсь за правду. И когда я начал ковыряться во всем этом и потихонечку собирать, получать информацию, я действительно начал бороться... Я понял, как меня обманывали. С шашкой, с голой жопой на танки. А как я начал разбираться? Я приехал в Крым уже после всех этих событий и начал встречать украинцев с Донбасса, которые в Украину свалили и мне начали рассказывать правду, как все происходило на самом деле. А потом крымчане, которые находятся в Крыму, начали мне рассказывать какие-то вещи, что не все так однозначно, как говорит Песков. Не все так однозначно. А потом дураку дали доступ в интернет. Мы опять возвращаемся к "Собачьему сердцу". Когда профессор Преображенский говорит Борменталю: "Представляешь, что будет после того, как Шарикова обработает Швондер?" Представляешь, что будет с русским народом глубинным после того, как его обработают Соловьев и Скабеева? Я знаю артистов порядочных. Раньше я стоял с ним рядом. Я помню, как Лидка Вележева, жена Гуськова, в "Единую Россию" вступила. И один известный артист народный говорит: "Лида, как ты могла? Ты чокнулась, что ли?" Муж – доверенное лицо Путина, она рубаху на себе рвала... Над этим нормальные люди стебались. А сейчас эти люди молчат. Они не против и не за.

– Леша, кто тебя из коллег или знакомых в России больше всего разочаровал? После того, как началась широкомасштабная война, ты ожидал от этих людей поступка, правды, а они пошли на сделку с совестью?

– Знаешь, я думал на эту тему. Первое, что приходит в голову, меня не разочаровали люди, которых я считал мерзавцами.

– (Смеется).

– Я сейчас шучу чуть-чуть. Я особо с ним никогда не виделся, но считал, что он подонок или мерзавец. И думал: "Может быть, я ошибся?" Нет, не ошибся. Вот как думал, так и оказалось. Другого и ждать не пришлось. Как были мерзавцами, так и остались. Разочаровал... Не то что я был ими разочарован, но... Понимаешь, я думал, что люди, как Женя Миронов... Ну он не дурак. И когда началась война, первое я смотрел интервью с Ахеджаковой. Я ей позвонил, мы с ней поговорили с утра. И потом я тут же улетал в Прибалтику. И я звоню Жене Миронову по телефону из аэропорта. С Чулпан что-то связано было. Я хотел Чулпан позвонить, номер ее взять. Мы разговаривали, и я искренне в разговоре... Мы же с ним снимались, то есть я могу ему позвонить. "Женя, все будет нормально". С каким-то таким, пионерским, задором попытался к нему подойти… Оказалось, что на той стороне провода стена. Он ничего не комментирует, и я понимаю, что он как будто стена. Ему абсолютно все равно, что я говорю... Он не поддерживает это. Просто тихо-тихо сливается... Я не знаю, как это объяснить. Очень странно для меня. Либо я такой смелый, потому что мне нечего терять. А с другой стороны: "А было бы мне что терять – ну чем меня можно взять на крючок?" Только ребенком. Меня больше на крючок взять ничем нельзя: ни деньгами, ни работой. Когда я перестроился... Хейтеры любят говорить, что я переобулся. Я не переобувался – я к этому пришел. Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, что нет. Ну как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза, с которым мы неделю назад сидели в Аликанте в гримерке, с моей дочкой, и все как родственники встретились? Как я завтра переобуюсь? Я как буду в глаза Андрею смотреть? Может, я был даже рад, что мне нечего терять, потому что я остался честен перед своей совестью.

– Ну вот я об этом и говорю.

– Это, конечно, кроме меня, никому не нужно.

– Честность всегда окупается. Мы сейчас обсуждаем верхушку. Не планктон, который ничего не понимает, которому ничего не надо. Мы обсуждаем верхушку. Даже с точки зрения выгоды, Миронов и остальные должны понимать, что в будущем их ждет наказание за то, что они приспешники фашистского режима. Оно может быть сегодня, может быть через 10 лет. Давай возьмем Максима Галкина. Человек совестливый, честный, встал и уехал, в полный рост заявил о своей позиции, сказал, что это преступная, несправедливая война. Он поддерживает Украину, ездит по всему миру. Аншлаговые концерты. Любят, принимают, свободная жизнь. Будущее у его детей в любой свободной стране, может делать карьеру где угодно. Плюс еще и совесть своя чистая. Все, кто сегодня встал в полный рост, кто уехал и проявил себя, в итоге получат выгоду больше, чем те, кто поддерживает Путина.

– Алеся, я не думаю, что многие из них об этом думают. Во-первых, огромное количество артистов, которые, скажем так, не были в первом эшелоне, сейчас вдруг резко всплыли. Я сейчас про таких, как Майданов. Понятия не имею, что он поет, но уже только глухой не слышал песню про "Сармат". Кем был Денис Майданов? Сейчас хорошо зарабатывает. Они сделали свой выбор. И потом, мне кажется, что они не думают… Неужели какой-то Каддафи мог подумать о том, что когда-нибудь это закончится. Чаушеску, Каддафи... Так и сейчас никто об этом не думают. Они думают, что это не про них и никакой Гааги не будет. Вообще, не уверен, что Гаага будет. Они просто отгородятся от всего мира стеной и будут пробовать туда кого-нибудь затащить. Но он [Путин] сам помрет и свой народ затащит туда же. Все равно артистам… Максим Галкин... Я не знаю, как это объяснить. Ну вот [неразборчиво] ходит в Кремль, гранты идут, деньги идут, все есть, выступления есть, Путин живее всех живых… Неужели кто-то думает, что завтра все закончится? Как правило, все заканчивается очень неожиданно. Чаушеску тоже не думал, что за три дня может все закончиться. А закончилось.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Да.

– Как будет здесь? Я знаю одно: как-то это завершится. Как?.. Знаешь, в первые дни мы все делали прогнозы, а сейчас даже прогнозы делать... Очевидно для всех, что это закончится. Очевидно для всех, что это закончится победой Украины. Это все понимают. А сколько он утащит на тот свет россиян, украинцев, одному Богу известно.

– Леша, те, кто рядом с ним, понимают, что они проиграли, что это только вопрос времени? Или не понимают? Как ты думаешь?

– То, что я слышу от умных людей, то, что могу как пазл сложить... Я не знаю, в каком Путин психическом состоянии находится, но уверен, что все, кто находится вокруг него, понимают. Я думаю, что все все понимают.

– А как жопу тогда свою спасать?

– Наверное, нет сейчас пути, чтобы выскочить из этой ситуации. Но это лучше спросить у вашего с Димой друга, друга Путина.

– У Пугачева?

– Да. Он может как-то просчитывать, что происходит в голове у Путина. Хотя я тебе еще раз говорю... Ты меня спросила, кто меня разочаровал. Я всегда рвал тельняшку на груди за Охлобыстина. Всегда считал его очень талантливым, очень творческим. Гарик Сукачев разочаровал, Серега Галанин разочаровал. Вот кто разочаровал. Люди из их компании. И Охлобыстин. Только широкий зритель Охлобыстина по "Интернам" знает, а Охлобыстин – это не "Интерны". Охлобыстин – талантливый сценарист, творческий человек. И в 90-е годы все его фильмы... Фильм "Нога", не к месту будет сказано...

– "Нога" всегда к месту, Леша.

– И вдруг вот так... Они разочаровали. Галанин, Гарик Сукачев, который для меня всегда был авторитетом. Я слушал всегда, что он говорит. Мне было интересно. Я в присутствии Гарика хотел молчать. Мне не хотелось вставлять свои две копейки.

– Я просматривала твои фотографии и цитаты в разные периоды. В 2002 году ты встречался с Путиным и получал из его рук награду. Потом позвонили пранкеры, ты им сказал что-то в духе "мне ничего не будет, потому что я любимый актер Путина". С высоты сегодняшнего дня, зная все, что произошло, если бы ты сейчас встретился с Путиным, что бы ты ему сказал?

– Во-первых, Алеся, если у нас есть минута, давайте развеем этот миф по поводу "любимого артиста Путина". С фильмом "Звезда" я приехал на "Кинотавр". Я уже получил государственную премию от Путина. И этот фестиваль – это была пьянка. Какое-то утро, Миша Ефремов, как всегда, пьяная суета, по-моему, Стриженов Саша кому-то брякнул: "Панин – любимый артист Путина". Не потому, что я любимый артист Путина, а потому что государственную премию только что дали. И я тоже подхватил и тоже брякнул: "Ну я же любимый артист Путина". Пошутили и забыли благополучно. Но желтая пресса не дает покоя. Она же все равно это нашла, привязала, что я на полном серьезе говорил, что я любимый артист Путина. Нет, вообще было не так. Это все равно, что ты сейчас придешь от Зеленского, он тебе подарит букет цветов – и я где-нибудь в ресторане скажу: "Это любимая женщина Зеленского". И понеслось. Все это можно раздуть: этот сказал, эта подхватила и откуда ноги растут, уже непонятно.

Если смоделировать такую ситуацию: нет войны, у меня свое мнение, я уже все понимаю, я в России, и меня опять выдвигают на государственную премию, и я вынужден идти в Кремль. Для меня два пути: либо я туда не иду и отказываюсь от государственной премии, либо я иду в Кремль с загипсованной рукой, получаю эту премию, но не жму ему руку. Вот образно. Но руку я жать бы не стал. Если бы мне приспичило оказаться в Кремле.

– Леша, а если ситуация еще проще? Идет война, ты с ним оказываешься где-то в одном помещении.

– Алеся, невозможно смоделировать эту ситуацию. Если пытаться моделировать ситуацию, что мы с ним оказались вдвоем в купе, рядом...

– В бронепоезде.

– И дверь закрыта. Наверное, я бы стал задавать вопрос: "Нахера? Что с вами?" Ну вот если вот так. А если смоделировать ситуацию, что мы оказались с ним вместе в каком-то помещении... Понимаешь, гавкать на него как собака и чего-то ему пытаться донести, плевать в него и кидаться... Смысл? Ему абсолютно наплевать, что я буду на него гавкать. По-моему, у него нет ни стыда, ни совести, ни каких-либо угрызений. Я могу сказать одно, что мне в голову приходит: самое правильное было бы вместе с людьми, которые находились бы в этом помещении, встать и выйти. Я не знаю, Алеся. Я хочу вернуться к митингу украинцев год назад. На эмоциях, многие украинцы кричали: "Будь ты проклят! Сдохни!" Я понимаю, что происходит внутри у людей, но ему по барабану. И когда я вышел на сцену, я обратился к матерям: "Заберите своих детей". Я все-таки надеялся.

– Леша, ты за этот год часто плакал?

– Алеся, не хочу сейчас... Я человек сентиментальный. Могу заплакать, даже когда смотрю фильм "В бой идут одни старики" от фразы "будем жить". Конечно, у меня текли слезы. Я не помню сейчас все. Первое, что помню, – это Мариуполь. Я помню этот театр, в котором я играл. И я на этой сцене стоял много раз. И рядом с театром ресторанчик мой любимый, трактир на Греческой. Там делали прекрасную карбонару. Я сумасшедший на еде, и мне нужно было найти самое лучшее. Я помню эти улицы, помню этот театр. Я не сдержался... Я помню прилет в Одессу, когда грудной ребенок погиб. Папа остался жив, погибла бабушка... Уже время прошло, и уже столько прилетов было, столько людей погибло, что сейчас это... Я не могу сказать, что я рыдал навзрыд, но я сейчас вспоминаю – у меня просачиваются слезы.

Я задавал себе вопрос: как, бл…дь, Путину живется? Если у меня слезы, а человек живет, десятки тысяч людей умирают из-за него, а ему хоть ссы в глаза – божья роса

– Ты сейчас плачешь.

– Я не хочу сейчас просто уходить в сторону.

– Леша, поменяем тему.

– Как раз ты меня спрашиваешь про Путина... Я задавал себе вопрос: как, бл…дь, ему живется? Если у меня слезы, а человек живет, десятки тысяч людей умирают [из-за него], а ему хоть ссы в глаза – божья роса.

– Сегодня появилось расследование о том, что Путин построил на Валдае для Кабаевой и их совместных детей замок роскошный. Если Путин, например, живет с Кабаевой, у них дети, семья, почему он скрывает это до сих пор? И как это воспринимают люди в России, которые это видят? Им это нормально? Это же у них воруют, и когда одни нищенствуют, Путин и его команда купаются в роскоши за их счет.

– Алеся, не смогу тебе ответить на этот вопрос. Единственное, что приходит в голову, – то, что народ… У них даже в разных полушариях мозга все эти дворцы, яхты... Не соприкасается это с тем, что у них что-то воруют. Скорее всего, мысли у них такие: "Тяжело, надо подождать, встаем с колен, против нас весь Запад".

– А чего он скрывает Кабаеву и детей? Ты понимаешь, почему он их скрывает?

– Нет. У меня мозг не работает как у Путина. Боится, наверное, какого-то компромата или... Не знаю. Я, когда у меня есть отношения и чувства, готов кричать на весь мир об этом. Если я это скрываю (хотя это бывало редко, но бывало), значит, у меня есть какие-то для этого доводы. Значит, у него есть какие-то доводы. Просто в разных плоскостях мозг у народа и Путин. У народа, наверное, холопское отношение: "там царь, а мы холопы". Мы сейчас с тобой пытаемся думать, как это должно быть в демократическом обществе. А чтобы понять менталитет россиян... Это совершенно другая психология, ход мышления – все не так. Не знаю, помнишь ты или не помнишь. Я на гастролях в каком-то убитом поезде "Москва – Норильск" в вагоне-ресторане встретил чувака с татуировкой. Какой-то вахтовик мне на полном серьезе объяснял, что он не ест сосиски, потому что сосиски похожи на член, а он не "голубой".

– (Смеется).

– На полном серьезе. Ну что у человека в голове? С кем ты собралась бороться, кому объяснять? Я не верю в бога, но я тебе клянусь...

– Леша, последний вопрос о "любимом" персонаже по имени Владимир Соловьев. Ты не раз говорил, что Россия – гомофобная страна. И многие руководители России являются геями, но при этом продолжают писать законы против геев, лесбиянок. Почему я тебя про Соловьева спрашиваю? Оказалось, что у него есть очень интересный сын. Видно, творческий парень, красивый, работает моделью в Лондоне. И, судя по всему, как многие писали, он представитель...

– Хотел сейчас пошутить: "Я бы ему дал". Но боюсь, что сейчас понесется.

– (Смеется).

– Я хотел просто прикольнуться (смеется).

– Леша, уточню: ты бы дал Соловьеву или его сыну?

– Нет. Соловьеву – нет. Извините. Упаси Бог. (Смеются). Это была шутка. Давай дальше.

– Так вот... Получается, что эта скотина Соловьев, по сути, создает такую страну, в которой его сына уничтожали бы? Как у него это работает?

– Это очередная скрепа. У нас половина страны сидела, а половина страны охраняла. Соловьев, как и многие чиновники, пропагандисты, отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя". Они живут своей жизнью. Соловьев дергает за ниточки, которыми можно управлять народом. Этот глубинный народ, которому можно объяснять, что во всем виноваты фашисты-украинцы, американцы и геи. Сын Соловьева живет своей жизнью, наверное, любит своего папу. Но и он иногда думает: "Папа, что ты несешь?" Если он живет в Лондоне и работает в модельном агентстве, это его личное дело. Да, конечно, наверное, не очень приятно... Какой-то, наверное, дискомфорт... Вообще ужасно, когда ты вынужден скрывать свою ориентацию, свои мысли...

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Соловьев, Соловьев, Соловьев... Ну что мы?! Мы раньше с Димой Гордоном пытались эту тему комментировать, шутить, но я до сих пор не могу понять, почему Дима никак не успокоится… Со мной это уже, знаешь, клиника, как у Высоцкого: "Он, гад, над нами издевался. Ну сумасшедший. Что возьмешь?" (Смеется). Хороший парень этот Соловьев. Пускай живет счастливо. От папы же не открестишься. Кто-то говорил, и мне это понравилось: Соловьев сейчас, наверное, будет рассказывать, что это специальная военная операция, внедрение сына в стан врага. А на самом деле он слесарь-инструментальщик четвертого разряда, ломает себя. Пришлось в лондонскую тусовку внедриться. Ну что-нибудь для глубинного русского народ придумает. Байден же в Киев приехал, потому что ему Путин разрешил.

– (Смеется).

– А у Соловьева сын – гей, потому что его внедрили. Что-нибудь придумают. А народ будет верить.

– Леша, спасибо тебе большое. Как всегда, ты был искренним. И спасибо тебе большое еще раз за эту искренность и за эту честность. И слава Украине.

– Героям слава. Ты меня прости, что мы с тобой летом поспорили немножко...

– Все хорошо.

– Я тебя люблю.

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