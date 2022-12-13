Полковник Грабский: Россияне не в состоянии осуществить контрнаступление, поэтому таким кровавым способом под Бахмутом пытаются выиграть время

О стратегии россиян на бахмутском направлении

Наибольшее напряжение на фронте сейчас наблюдается в районе Бахмута. Становится более-менее понятно, почему противник стремится захватить именно Бахмут и продвинуться вглубь нашей территории. Противник продолжает выполнять задачу, поставленную еще в апреле, – закончить оккупацию всей Донецкой области. Вторая цель – бросая в бой свои подразделения, слабо обученные и слабо подготовленные, в таком большом количестве, противник вынуждает нас сосредотачивать на этом же направлении достаточно большие силы, достаточно серьезные ресурсы украинских сил обороны. Ресурсы — понятие ограниченное и конечное. Таким образом, давя на украинские силы обороны на этом направлении, противник вынуждает нас расходовать силы, не создавая ударных группировок на других более необходимых направлениях.

Наблюдается такая тенденция, что враг пытается сбалансировать давлением на бахмутском направлении наши усилия по продвижению в Луганской и Запорожской областях. Такая себе игра.

Для чего? Всем понятно, что противник не в состоянии физически осуществить серьезные контрнаступательные действия. Поэтому таким кровавым способом, с расходованием такого количества живой силы и других ресурсов противник пытается выиграть время для того, чтобы создать достаточно прочную оборону на луганском и запорожском направлениях, вынудить наши войска отказаться от идей и планов каких-либо наступательных операций в сторону Мелитополя и выхода к Азовскому морю, сосредоточить свои силы и где-то к весне нанести контрудар и взять реванш в череде тех поражений, которые они имели несколько последних месяцев.

Об уничтожении самолетов на российских аэродромах

Даже два самолета, выведенные из строя на достаточно большое время, не позволяют противнику наносить настолько серьезные удары, как они наносили перед этим. Идет размывание возможностей противника. Оно идет очень медленно, но таковы реалии войны.

Противник был вынужден реагировать на удары, рассредоточить и перебросить самолеты вглубь территории РФ. Это играет нам на руку. Даже если мы будем внимательно наблюдать за полетами, то подъем самолетов и пуски с большего расстояния позволяют нам получить больше времени на реагирование — определить цели, по которым будет наноситься удар, и направить туда большее количество систем противовоздушной обороны. Таким образом мы косвенно уменьшаем возможность нанесения массированного удара по нашей территории.

О целесообразности нанесения ударов по военным объектам в России

Мы имеем колоссальный список целей, которые необходимо поразить в тактической глубине боевых порядков противника. Но это будет приводить к ненужным жертвам. И знаете, пусть это выглядит на сегодняшний день немножко странно, но каждый день этой войны — это усугубление ситуации россиян и неисчислимые страдания для них в будущем. Победы им не видать. Мы имеем моральное право говорить о нашей победе, мы готовы к нашим жертвам. Их жертвы совершенно бессмысленны. И для минимизации таких жертв, безусловно, необходимо наносить удары на большую глубину для того, чтобы предотвращать возможность перемещения дополнительных людских контингентов, боевой техники в зону ведения войны. То есть удар по какому-то учебному центру в глубине территории противника будет иметь еще очень сильный деморализующий эффект, будет объективно снижать боеспособность их подразделений.

Удары по серьезным стратегическим военным объектам в глубине территории, удары по важным центрам коммуникации, принятия решений также будут снижать эффективность боевого применения войск РФ, спасая жизни этих, простите, недоумков, которые никак не могу понять, что их главный враг не находится в Украине. Их главный враг – в Кремле. Для всего цивилизованного мира – я понимаю, что это выглядит цинично, но благом являются удары на всю глубину территории противника, чтобы спасти их самих от них самих.

Об атаках россиян по украинской энергосистеме

Россияне ведут себя, как слон в посудной лавке, круша все вокруг себя, используя все, что можно, для нанесения ударов. В их понимании, цель оправдывает средства. Я бы ни в коем случае не расхолаживался. Из тех ракет, что долетели [во время предыдущих атак], некоторые попали в цель, и здесь можно говорить о кумулятивном эффекте. Мы не всегда успеваем восстановить повреждения, которые были нанесены предыдущим ударом. Мы получаем каждый раз новые повреждения, что создает нагрузку на нашу энергосистему, наши логистические цепочки и усложняет нашу жизнь.

О ЗРК Patriot, которые Польша хотела передать Украине

Это нормальные действия уважающей договоры страны. Здесь нет никакого предательства и "зрады". Перемещение техники для укрепления обороноспособности НАТО не допускается на территорию страны, которая не является членом Альянса. Даже несмотря на жесты страны, которая хотела бы передать эти системы. Но это недопустимо. Мы очень благодарны полякам за такие жесты. Второе — Patriot имеет некие элементы, что исключает его использование на территории не страны НАТО, некоторые системы являются секретными и недопустимыми для использования на территории страны, которая не является членом НАТО.

Говорит ли это о том, что все пропало, и посыпать голову пеплом? Нет, ни в коем случае. Потому что параллельно ведется создание альтернативной системы противовоздушной обороны Украины, которая показывает свою нарастающую эффективность. Тут Patriot пока нет места, потому что идет насыщение системами, которые пока нам могут предоставить наши союзники. Нужно понимать, что цивилизованный мир к такой войне не готовился. Просто физически не существует достаточного количества систем противовоздушной обороны, которыми с нами можно было бы поделиться без создания дополнительных угроз своей национальной безопасности.

О сотрудничестве Ирана и РФ

Для нас интересно и показательно будет сотрудничество Ирана и РФ в вопросе подавления внутренних протестов в самом Иране. Он уже запросил практическую помощь у России. Таким образом физическое существование режима аятолл будет продлено, они будут повязаны кровью и будут просто обязаны сотрудничать с РФ. Это сотрудничество выгодно РФ, которая получает необходимое вооружение, которого у нее нет. А Иран получает источник дополнительный валютных поступлений – Россия расплачивается с Ираном твердой валютой, продуктами питания и прочими благами цивилизации, к которым Иран имеет очень ограниченный доступ.

Исследование показывают, что дроны Shahed – достаточно примитивные устройства, которые могут быть собраны на тех мощностях, которые у России имеются. Вопрос обеспечения баллистическими ракетами – более сложный технологически, требующий детальной подготовки. Так что сотрудничество РФ и Ирана будет осуществляться, насколько широким и всеобъемлющим, насколько опасным для нас оно будет, время покажет.

О ядерном шантаже России

Есть уже опубликованные материалы американского Института исследования войны по поводу того, как россияне собирались использовать инфраструктуру атомных электростанций в своих захватнических целях. Они с самого начала, исходя из абсолютно террористического мышления, рассматривали размещение своих подразделений, боевой техники, создание складов боеприпасов на территории атомных объектов как двухфакторный способ действий.

А именно: они понимали, что никогда никто не будет наносить удар по данному объекту, чтобы избежать возможного негативного исхода. А второе: как видим сейчас, они используют это как элемент ядерного шантажа. Любая атомная станция создавалась как объект с многоуровневой степенью защиты, подорвать или совершить какой-то акт на такой станции будет мудрено.

Почему россияне так поступают? Это элемент, показывающий их слабость, неспособность достичь военного перевеса на поле боя. Понимая, что системы залпового огня на территории АЭС не будут подвергаться удару… Это типичный элемент террористических действий, когда россияне, прикрываясь объектом, который не может быть уничтожен цивилизованными силами, украинскими силами обороны, наносят варварские удары по инфраструктуре, по гражданским объектам на другой стороне Днепра. Это явный элемент террора.

Так российские оккупанты действовали бы в любом другом месте на подобном объекте. Я не удивлюсь, если завтра на белорусской атомной станции появятся подразделения российских оккупационных войск. Тогда угроза шантажом будет распространяться и на страны Балтии. Это элементарный шантаж. Понимая, с кем мы имеем дело, отбросить вероятность, что противник не сотворит что-то безумное на территории ядерного объекта, нельзя. Эта вероятность составляет 1,5–2%, не более того.

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