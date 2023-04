"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"

Что умеет Akinci

Bayraktar Akinci – это турецкий высотный беспилотный летательный аппарат, который производит компания Baykar Makina, он длиннее и шире, чем его известный в Украине "родственник" – ударный дрон Bayraktar ТB2, имеет уникальную конструкцию крыла и фюзеляжа, сообщается на сайте производителя.

Высота полета Akinci – 12 км, как отмечает "ВВС News Україна", такая высота просто недосягаема для большинства зенитных комплексов противовоздушной обороны.

Максимальный взлетный вес этого беспилотника – 6000 кг, максимальная нагрузка – 1500 кг, он, как и Bayraktar ТB2, может провести в небе до 24 часов, максимальная скорость полета – до 195 узлов (более 360 км/час).

Размах крыльев беспилотника – 20 м, его длина – 12,2 м, высота – 4,1 м.

У Akinci украинское "сердце" – турбореактивные двигатели, разработанные конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и произведенные на "Мотор Січі".

"Программа создания беспилотных истребителей – это проект стратегического уровня. У нас большие амбиции по отношению к ней. У этой системы будет возможность использования с десантных кораблей-доков Anadolu. Благодаря Akinci у нас есть огромный опыт работы с авионикой и системой управления полетом, значительный летный опыт и высокие интеграционные возможности. Мы будем применять этот опыт, работая с турбореактивными двигателями AИ-322Ф и АИ-25TЛТ производства "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Січі". Этот боевой реактивный беспилотник будет способен летать со скоростью, близкой к звуковой. Результатом этого тесного сотрудничества прежде всего будет успешный и высокого класса стратегический продукт", – рассказывал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар в интервью "Укринформу" в 2021 году.

Как поясняет "ВВС News Україна", Akinci – это фактически самолет оперативного и стратегического уровня.

Производитель заявляет, что этот ударный дрон способен проводить операции, которые выполняются истребителями, и может использоваться для атаки в миссиях "воздух – земля", а также вести воздушный бой и выполнять функцию беспилотного перехватчика.

В арсенале вооружений Akinci – как малогабаритные высокоточные бомбы MAM-L и MAM-C, так и полноразмерные управляемые бомбы МK-81, МК-82 и МК-83 JDAM (их вес – 125 кг, 227 кг и 424 кг соответственно, писал американский военный аналитик Том Купер), а также ракеты.

Baykar уже дважды провела испытательные пуски сверхзвуковой ракеты: в декабре 2022-го и в марте 2023 года. Во время первых испытаний ракета IHA-230, произведенная турецкой компанией Roketsan, была выпущена на высоте 7600 м, писало Anadolu, подчеркивая, что это был первый запуск баллистической ракеты с воздуха на землю в Турции. Ракета тогда пролетела 100 км и попала в цель.

Bayraktar #AKINCI @Roketsan ' * n geli * tirdi * i Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi #TRG230IHA ’yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu. * Bayraktar #AKINCI fired Turkey's first supersonic missile #TRG230IHA , developed by @Roketsan . Bull's eye from 100km's. * * pic.twitter.com/faD1et2rID

Во время второго испытания ракета IHA-230 пролетела уже 140 км и поразила цель, отметили в Baykar.

В Турции Akinci приняли на вооружение в 2021 году, в том же году первые комплексы беспилотников поступили вооруженным силам страны, пишет Anadolu.

Akinci может появиться в Украине?

В 2022-м Байрактар рассказывал "Анадолу", что Baykar заключила первый контракт на экспорт дронов Akinci. Он говорил, что первые поставки запланированы на 2023-й год, но не назвал страну, которая их получит.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину украинские СМИ, в частности профильный портал Defence Express, называли логичным, если одним из покупателей Akinci будет Украина.

Байрактар в интервью Defence Express, вышедшем 19 ноября 2021 года, говорил, что Akinci может стать стратегическим средством для Украины. "Верю, что мы увидим его и в украинском небе. Мы фактически готовы к этому. Мы постоянно говорим об Akinci на наших встречах, поскольку на этой платформе стоит двигатель украинского производства", – заявлял он.

За день до этого, 18 ноября, Байрактар встречался в Украине с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и они обсуждали "вопросы создания постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации".

"Мы говорили на одном языке, ведь у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации", – сказал тогда Залужный.