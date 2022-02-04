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Миллиардер Гинзбург: Китай – это финансовый и экономический могильщик США

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Гинзбург: В области инноваций, новых технологий, искусственного интеллекта Китай сильно обогнал США
Гинзбург: В области инноваций, новых технологий, искусственного интеллекта Китай сильно обогнал США
Ян Доброносов / Gordonua.com

Соединенные Штаты видят в Китае основную стратегическую угрозу и не хотели бы, чтобы Россия заключила союз с КНР. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал украинско-американский бизнесмен, девелопер Марк Гинзбург.

Он подчеркнул, что у США сегодня есть одна настоящая и полностью осознаваемая угроза – Китайская Народная Республика.

"Китай – это могильщик Америки, финансовый и экономический. Мы знаем, что по реальному ВВП Китай опередил Америку. С точки зрения того, что происходит в области инноваций, новых технологий, искусственного интеллекта, Китай ушел в уже не преодолеваемый отрыв", – сказал бизнесмен.

По его мнению, в Белом доме хотели бы видеть Россию нейтральной страной, которая воздержалась бы от заключения союза с КНР.

"Сегодня США понимают, что в силу целого ряда идеологизмов рассчитывать на то, что Россия может заключить союз с Америкой против Китая, не приходится. Поэтому США как минимум хотели бы, чтобы Россия занимала нейтральную позицию. Потому что Китай обладает мощной, хорошо структурированной экономикой, но бедной ресурсами. И даже если США будут проводить политику протекционизма и санкций против Китая, если РФ будет его полным союзником, то это не приведет к успеху. Поэтому им надо, чтобы Россия занимала нейтральную позицию", – отметил Гинзбург.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Как сообщает ВВС со ссылкой на данные британского Центра экономических и деловых исследований, сейчас Китай является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

12 января 2021 года стало известно, что долг Китайской Народной Республики достигает 40 трлн (265% от ВВП), две трети которого, составляют долги компаний.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 26 января 2022 года в ходе телефонного разговора с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Китая Ван И указал на риски для мировой безопасности и экономики в случае нападения России на Украину.

31 января Китай не поддержал проведение заседание Совбеза ООН по угрозе вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, США, Китай, экономика, Марк Гинзбург, ток-шоу "ГОРДОН"
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