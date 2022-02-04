Миллиардер Гинзбург: Китай – это финансовый и экономический могильщик США

Он подчеркнул, что у США сегодня есть одна настоящая и полностью осознаваемая угроза – Китайская Народная Республика.

"Китай – это могильщик Америки, финансовый и экономический. Мы знаем, что по реальному ВВП Китай опередил Америку. С точки зрения того, что происходит в области инноваций, новых технологий, искусственного интеллекта, Китай ушел в уже не преодолеваемый отрыв", – сказал бизнесмен.

По его мнению, в Белом доме хотели бы видеть Россию нейтральной страной, которая воздержалась бы от заключения союза с КНР.

"Сегодня США понимают, что в силу целого ряда идеологизмов рассчитывать на то, что Россия может заключить союз с Америкой против Китая, не приходится. Поэтому США как минимум хотели бы, чтобы Россия занимала нейтральную позицию. Потому что Китай обладает мощной, хорошо структурированной экономикой, но бедной ресурсами. И даже если США будут проводить политику протекционизма и санкций против Китая, если РФ будет его полным союзником, то это не приведет к успеху. Поэтому им надо, чтобы Россия занимала нейтральную позицию", – отметил Гинзбург.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube