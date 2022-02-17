Аваков: Я смотрю на Зеленского – и мне не смешно

Аваков: Зеленский был шутником, когда работал на телевидении, а сейчас я смотрю – и мне не смешно Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Он рассказал о своем отношении к объявлению президентом Украины 16 января Днем единения.

"Государство, аппарат государства, армия, правоохранительные органы должны делать свою работу. Вот это и есть процесс объединения. А когда Зеленский в своем обращении ко Дню единения позволяет себе шуточки, оскорбления в адрес людей, которые платят две трети налогов государству, это немножко не то. Он был шутником, когда работал на телевидении. Тогда он шутил. И мне было смешно. А сейчас я смотрю – и мне не смешно. Сейчас он должен быть мудрым отцом нации. Не получается отцом – будь старшим братом. Не получается старшим братом – будь равным среди равных. Тебя избрали, ты обязан", – подчеркнул Аваков.

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Дмитрий Гордон / YouTube