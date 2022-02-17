Аваков: Я смотрю на Зеленского – и мне не смешно

Он рассказал о своем отношении к объявлению президентом Украины 16 января Днем единения.
"Государство, аппарат государства, армия, правоохранительные органы должны делать свою работу. Вот это и есть процесс объединения. А когда Зеленский в своем обращении ко Дню единения позволяет себе шуточки, оскорбления в адрес людей, которые платят две трети налогов государству, это немножко не то. Он был шутником, когда работал на телевидении. Тогда он шутил. И мне было смешно. А сейчас я смотрю – и мне не смешно. Сейчас он должен быть мудрым отцом нации. Не получается отцом – будь старшим братом. Не получается старшим братом – будь равным среди равных. Тебя избрали, ты обязан", – подчеркнул Аваков.
14 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал он.