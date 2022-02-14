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Нардеп Буймистер: Власть оказывает давление на белый бизнес, создавая в стране экономический кризис

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Людмила Буймистер: Преодолевая кризис экономический, мы должны преодолеть и политический
Людмила Буймистер: Преодолевая кризис экономический, мы должны преодолеть и политический
Фото: unn.com.ua

Украинская власть применяет практику тоталитарных режимов – давит на честный бизнес, чтобы контролировать все денежные потоки в стране, заявила внефракционный народный депутат, член комитета ВР по экономическому развитию Людмила Буймистер, отвечая 9 февраля телеканалу "Украина 24" на вопрос о причинах роста количества проверок бизнеса налоговыми органами.

"Власть будет заниматься сейчас только одним – как можно больше зажать весь белый бизнес, потому что именно так делают тоталитарные режимы, чтобы контролировать все денежные потоки в государстве, чтобы некому было быть оппонентами властям", – отметила Буймистер.

Она подчеркнула, что именно такую тоталитарную систему выстроил в России президент Владимир Путин, где кооператив "Озеро" руководит всей страной. По ее мнению, действия украинских властей, которые оказывают беспрецедентное давление на легальный бизнес, приведут к таким же последствиям.

"У нас может с огромной долей риска сейчас повториться то же самое. Наши люди так же не будут видеть от тех богатств, которые есть в нашем государстве, никаких для себя выгод. Поэтому мы, преодолевая кризис экономический, должны преодолеть политический кризис", – заявили народный депутат.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

Теги: бизнес, власть, уголовное производство, проверки, Людмила Буймистер, экономический кризис
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