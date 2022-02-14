Нардеп Буймистер: Власть оказывает давление на белый бизнес, создавая в стране экономический кризис

"Власть будет заниматься сейчас только одним – как можно больше зажать весь белый бизнес, потому что именно так делают тоталитарные режимы, чтобы контролировать все денежные потоки в государстве, чтобы некому было быть оппонентами властям", – отметила Буймистер.

Она подчеркнула, что именно такую тоталитарную систему выстроил в России президент Владимир Путин, где кооператив "Озеро" руководит всей страной. По ее мнению, действия украинских властей, которые оказывают беспрецедентное давление на легальный бизнес, приведут к таким же последствиям.

"У нас может с огромной долей риска сейчас повториться то же самое. Наши люди так же не будут видеть от тех богатств, которые есть в нашем государстве, никаких для себя выгод. Поэтому мы, преодолевая кризис экономический, должны преодолеть политический кризис", – заявили народный депутат.