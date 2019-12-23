Рано или поздно должностное лицо сталкивается с "вилкой": идти навстречу людям или соблюдать закон

Выбор карьерного пути – одно из важнейших решений человека. Ошибка в этом выборе может в буквальном смысле сломать жизнь. Поэтому к вопросу нужно подходить осознанно, объективно взвешивая все за и против.

В украинском обществе сложилась традиция выбирать работу, исходя из представлений о перспективности и "доходности", а не на основании способностей и личностных качеств.

Огромную роль в этом играют родители. Они навязывают детям свои, часто мифические, представления о том или ином виде деятельности. А часто еще и "пристраивают" их в "теплое" место.

Одним из таких мест считается работа в органах государственной власти и местного самоуправления. Публикации в СМИ о зарплатах и гигантских премиях топ-чиновников, о коррупции, формируют иллюзию о том, что госслужащие поголовно купаются в роскоши, работая исключительно с 9 до 6, с перерывом на обед. А запрос общества на "новые лица" и примеры некоторых выходцев из бизнес-среды и общественных организаций окончательно убеждают, что быть чиновником – модно, интересно и выгодно.

Впрочем, реальность быстро спускает многих с небес на землю. Я неоднократно наблюдал, как молодые люди с большим потенциалом всего за несколько месяцев разочаровывались в работе на государство и уходили в частный сектор, а то и вовсе – в никуда.

Причина в том, что для государственной службы недостаточно знаний законодательства, упорства, чтобы справиться с рутиной делопроизводства, и терпения, чтобы смириться с откровенно низкими на начальном этапе доходами. Эта работа сопряжена еще и с серьезным моральным давлением, к которому многие оказываются не готовы.

Основываясь на своем опыте, я хочу рассказать об источниках такого давления. Надеюсь, это поможет кому-то сделать осознанный выбор и убережет от ошибок.

Госслужащий – заложник законов

Чиновник должен исполнять законы. Это очевидно. Но только до тех пор, пока лично не сталкиваешься с комплексом всего законодательства в какой-либо сфере. Не просто с кодексом, а со всеми приказами, должностными инструкциями, судебной практикой и другими документами, которые формируют общее законодательное поле конкретной отрасли. Многие из этих актов в лучшем случае устарели. А в худшем – не логичны или одни их положения противоречат другим. Но госслужащие все равно вынуждены следовать им.

Мы не можем изменить законы, постановления Кабмина, профильных министерств и даже решения местных советов. Максимум – можем обратиться с предложением изменить какую-то процедуру. Но на моей практике на такие предложения мы получали исключительно отписки со ссылками на законодательство. Те, кто имеет полномочия что-то менять, просто не хотят тратить время на технические правки – на них не построишь красивую пиар-историю о "диджитализации" или героической борьбе с коррупцией.

И рано или поздно должностное лицо сталкивается с "вилкой": идти навстречу людям или соблюдать закон. По-человечески, конечно, хочется помочь, но...

Приведу пример из личного опыта: местные жители протестуют против строительства дома в зеленой зоне, требуют внять их "праведному гневу" и отменить разрешение. Но ведь оно регистрируется на основании пакета документов: госакта или договора аренды земли, в которых уже установлено целевое назначение земельного участка, права собственности на строения, градусловий и ограничений, проекта, экспертизы, которая подтверждает, что проектная документация соответствует нормам ДБН и т.д. И если с документами все в порядке, если процедура соблюдена, на каком основании должен отказать ГАСК?

Конечно, если говорить о регулировании градостроительной деятельности, правила получения разрешительных документов необходимо ужесточать, как это происходит в Европе. Но это уже совсем другая история. И пока этого не происходит, мы руководствуемся тем законодательством, которое есть.

Поэтому, если поддаться эмоциям, это будет только на руку застройщику. Он пойдет в суд и подтвердит свою правоту, а все дальнейшие действия ГАСКа в отношении данного лица будут оцениваться сквозь призму предыдущего незаконного решения!

Коммуникации – важнейшая часть работы

Мало кто из молодых специалистов готов к тому, что качество его работы оценивается обществом не по глубине знаний законодательства, а по умению просто и понятно объяснить его. Коммуникации на разных уровнях – с гражданами, журналистами, руководством и коллегами из других ведомств – часто занимают столько же, а иногда и на порядок больше времени, чем вся остальная работа вместе взятая. Сложность же состоит в том, что приходится по многу раз объяснять одни и те же, казалось бы, очевидные вещи.

Я, например, давно сбился со счета, сколько раз уже объяснял, что, согласно закону, ГАСК не имеет права отказывать гражданину в регистрации разрешения. Что права гражданина, который строит, ничем не отличается от прав гражданина, который против стройки протестует. А разрешение на строительство выдается на основании предусмотренных законодательством документов, а не на основании чьего-то желания. Что, в конце концов, закон един для всех! Звучит банально, но объяснять это придется чуть ли не каждый день снова и снова.

При этом, сколько бы вы не объясняли, вы все равно будете неправы. Мнение о любой ситуации у большинства граждан сформировано заранее, до встречи с вами. Поэтому, как только вы начнете разъяснять положения законов, им сразу становится "все понятно". Ведь если на побережье строят высотку, значит, виноват ГАСК! И никого не интересует, что по классу последствий – это СС3, и разрешения на такой объект выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в Киеве. Инициативным гражданам, активистам, волонтерам и другим не безразличным важна справедливость, а не какие-то там формальности! Тем более, что и разница всего в одной букве: ГАСК или ГАСИ – не все ли равно?!

И то, что земельный участок был передан в аренду органом местного самоуправления в лице депутатов еще три-четыре года назад, не имеет значения. То, что градостроительные условия и ограничения на застройку участка утверждены департаментом архитектуры и градостроительства, дает возможность застройщику начать проектировать будущее здание, никто не знал и знать об этом не желает. Все эти этапы граждане не замечают или старательно игнорируют, а протестовать начинают, когда на участке появляется забор. Т.е. тогда, когда все утверждено, согласовано, и ГАСК не может ничего сделать.

Информационные атаки – обычное дело

Впрочем, если вы откажете в регистрации разрешения или декларации застройщику, вы все равно будете коррупционером. Спустя несколько дней после такого решения выйдет ряд материалов, изобличающих вас во всех смертных грехах.

Ссылку на такую статью пришлет ваш друг или родственник, которому она случайно попалась на глаза. И вам потом долго придется объяснять жене, детям и близким, что вы не приглашаете их покататься на 150-метровой яхте потому, что ее в природе не существует, а не потому, что вы ее скрываете.

Конечно, в семье ситуацию поймут. Но в глазах общества вы все равно останетесь коррупционером!

Со временем можно научиться относиться к такому восприятию госслужащего в обществе философски. Но вряд ли можно до конца привыкнуть к тому, что вы и ваша семья все время находитесь "под прицелом".

И не важно, есть ли на самом деле повод. Вы поужинали с семьей в ресторане? Добавляем несколько слов, вроде "элитный" и "скандальный", и вот уже "Скандальный чиновник ужинает в элитном ресторане (фото)". Этого достаточно, чтобы при сегодняшнем уровне "диджитализации" общества устроить травлю и обливание грязью в соцсетях, затем последует очередная волна публикаций, анализ декларации, семейных отношений...

Защиты от этого нет. Для того чтобы обратиться в суд и добиваться опровержения, нужен конкретный ответчик. А большинство сайтов, которые публикуют подобную грязь, не имеют официальных редакций и зарегистрированы где-то за границей.

Как видно, источников давления немало. И не с одним, так с другим обязательно сталкивается каждый госслужащий. Да даже банальная жалоба руководству и в контролирующие органы от недовольного гражданина может вызвать головную боль, проблемы и трату массы времени на отписки во вред основной работе.

Поэтому перед тем, как планировать карьеру в органах госуправления, еще раз взвесьте все за и против. Если вы готовы вопреки всему вышеперечисленному служить обществу – дерзайте! Ведь помимо описанных мною проблем это действительно модно и интересно – лично и осознанно принимать участие в развитии нашего государства!