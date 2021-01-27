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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Власть думает: если в теме с вакцинами нет схематоза и бабла – зачем на эту х…йню вообще отвлекаться?! Поэтому у нас и нет вакцин

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Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.

1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.

2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно – но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.

3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства – то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.

И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла – зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!

А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна – главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"

Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.

Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката – Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут – какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность – смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, вакцинация, безопасность, власть, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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