Надо ли бояться COVID-19? Надо. Но риск умереть – 2 на 1000. Нужно беречь этих двух несчастных, а не подпитывать ситуацию иррациональными страхами

Это не пандемия, а синдемия! (Не открытый перелом, а закрытый). Все-таки "Ланцет", а не желтая пресса.

О чем речь? О том, что мы имеем дело с мультифакторным медико-социально-экономическим процессом, а не просто эпидемическим подъемом моноинфекции. Вы скажете: "Да никто и не спорит!"

А вот не соглашусь. Казалось бы, летом всем стало понятно, локдауны растягивают, но не останавливают эпидемический процесс, но при этом губительны для экономики стран и психики граждан. "Больше никаких локдаунов", – заверили лидеры многих стран. И лишь только в ноябре количество летальных исходов выросло с ежедневных 5300 до 8000 за счет Европы, как началась цепная реакция введения новых локдаунов.

СМИ и "официальные лица" (для простоты назовем так и медицинских функционеров, и руководство стран и альянсов, и тех, кто реально раздает миру указания) соревнуются в том, кто больше запугает население. Постоянно идут вбросы похожей информации. Согласитесь, если вы 1000 раз услышали про случаи повторного инфицирования (хотя нет исследований, доказывающих это), вы начинаете этому верить.

Если вам постоянно твердят о том, что иммунитет нестойкий (хотя это противоречит 60-летнему научному опыту изучения коронавирусов и за 10 месяцев пандемии невозможно доказать это) и человечество в огромной опасности, несмотря на то, что 5–10% (а в некоторых локациях 20–40%) уже перенесло инфицирование, летальность составляет примерно 0,2%, а количество летальных исходов сопоставимо со СПИДом или туберкулезом, вы в итоге соглашаетесь с этим. Теперь мы нашли еще одного врага человечества – норок (вспоминаете "гусиную ...ню"?).

Зачем это все?

СМИ (включая разнообразные интернет-ресурсы) борются в условиях жесточайшей конкуренции за каждый просмотр и за каждого подписчика, т.к. именно они обеспечивают их существование.

"Официальные лица" преследуют несколько целей: банальное зарабатывание денег через финансирование противоэпидемических мероприятий, отработка методик управления населением в условиях постиндустриального (сейчас чаще говорят "цифрового") общества, попытка влияния на демографические процессы.

Такой подход, кстати, объясняет феномен Сингапура, где только 28 летальных исходов. Высокий уровень жизни, мощная система здравоохранения, сбалансированная демографическая пирамида, хороший индекс здоровья населения, адекватная адресная защита групп риска и при этом быстрые предельно жесткие меры в отношении иностранных рабочих (дормитории-общежития мгновенно полностью закрываются при наличии заболевшего или контакта).

Как вести себя в условиях зомбирования значительного количества населения административно – информационно – навязанным страхом "катастрофы"?

Пытаться ограничивать потоки входящей информации, не принимать ее на веру, сортировать и анализировать. Простыми словами, если перед вами выбор – послушать новости или погулять в парке с детьми – выберите второе. Наденьте маски в подъезде или транспорте, но не забудьте снять их на улице, не делайте бессмысленные действия.

Надо ли бояться COVID-19? Надо. Это новая разновидность "древнего" вируса и значительная часть населения восприимчива. 90% переболевает бессимптомно или с минимальными проявлениями. Риск умереть 2 на 1000. То есть 998 из 1000 инфицированных не умирают, при этом 900 просто не заметят инфицирования. А вот этих несчастных двоих кандидатов на летальный исход надо выявить заранее и беречь, как в Сингапуре. А не подпитывать своими иррациональными страхами глобальный маятник. Будьте здоровы!

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора