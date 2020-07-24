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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Подарите уже кто-нибудь Малюське сертификат на психиатрическое лечение. Ведь по его действиям судят об интеллектуальном уровне Украины

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В феврале этого года я был в Страсбурге и общался с судьями ЕСПЧ. В конце встречи один из судей спросил у меня, правда ли, что человек, сидящий на столе с ногами, – это министр юстиции Украины. Я не понял вопрос, и тогда он показал мне страничку нашего министра в Facebook. На аватарке был-таки министр юстиции Украины, что я и признал.

"Is he also a comedian, like president Zelensky?" – спросил меня тогда судья ЕСПЧ.

И я в очередной раз испытал стыд. Потому что Украина в глазах многих уважаемых представителей Запада выглядит теперь как посмешище. И сегодня Денис Малюська пробил очередное дно. Я понимаю, что он пытается соответствовать уровню Зеленского, хочет юморить и смешить электорат Зе, но в итоге выставляет Украину в абсолютно дурацком виде.

Объясните кто-нибудь ему, что его читают не только в Украине и по его идиотским действиям судят об интеллектуальном уровне страны. А он ведет себя как полудурок. Подарите ему уже кто-нибудь сертификат на психиатрическое лечение. Ему надо. Не факт, что поможет, но стоит попытаться.

Это какое-то абсолютное днище. Я понимаю, что високосный год, но чтоб так!

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СИЗО, Борислав Береза, Денис Малюська
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