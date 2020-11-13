Зеленский мог бы не врать о переездах на госдачи и VIP-палатах. Но соврал и даже не извинился. Значит, считает подобное нормальным

Министр экологии и регионального развития Латвии Юрис Пуце подал премьер-министру Кришьянсу Кариньшу прошение об отставке. Глава правительства сообщил, что удовлетворил просьбу и предложил блоку "Развитие/За" выдвинуть нового кандидата на освободившийся пост.

Причиной решения министра стало заявление депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце попросил его достать пропуск на стоянку муниципального управления транспорта. Депутат представил материалы переписки в WhatsАpp, свидетельствующие против министра.

"Мне стыдно из-за того, что я совершил. Я прошу прощения у народа Латвии и у своих товарищей по партии. Я ввел их в заблуждение. Нельзя допустить подрыва народного доверия, тем более – в это нелегкое время борьбы с коронавирусной инфекцией", – сообщил Пуце.

Понимаете? Латвийский министр ввел в заблуждение граждан своей страны, и это стало для него мотивом подать в отставку. Он сам признал свою неправоту.

А у нас президент Украины безостановочно вводит граждан в заблуждение и, продолжая врать, даже не извиняется за свою ложь. Он ведь мог не врать по поводу того, что не будет переезда на госдачи и мог не врать про то, что не будет VIP-палат. Но соврал. И ведь даже не извинился. Значит, считает подобное нормальным. И премьера себе такого же подобрал.

В этом и разница между Зеленским и политиком из цивилизованной европейской страны. У них во главе государства стоят политики, а у нас стоит уриноофтальмолог с толпой некомпетентных недоразуменделей.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора