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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Эксперимент с портретом Путина в лифте подтвердил, что запредельный уровень поддержки диктатора основан на страхе респондентов

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Поздний застой и будущая перестройка.

Увлекательный эксперимент с портретом Путина в лифте только подтвердил очевидное. Запредельный уровень поддержки диктатора, который рисуют социологи, основан на страхе респондентов. По этой записи понятно: Путин всем надоел, но народ запуган. Люди матерятся, видя портрет "благодетеля", и одновременно испуганно косятся на видеокамеру ("Ой, а они звук тоже пишут?", как бы чего не вышло). Примерно так же в этой ситуации вели бы себя горожане времен позднего Брежнева. И глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора. Статуи тиранов с удовольствием опрокидывают на землю, когда понимают, что "за это уже ничего не будет". На иное способны только героические "пассионарии", которые всегда и в любом обществе в меньшинстве.

Путинский режим лишен массовой социальной поддержки. Это отличает его от фашизма и сталинизма. Его опора – силовики и чиновники, а также по преимуществу пожилые люди, находящиеся под сильным влиянием телепропаганды или (и) РПЦ. Причем последняя категория постепенно тает. Ни социальные низы, ни интеллигенция, ни бизнес, ни креативный класс, ни работяги в большинстве власть не поддерживают.

Позднепутинский (как и позднебрежневский) режим смертельно болен. Он держится только на апатии и страхе населения. Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, чтобы реанимировать систему и возвратить поддержку населения, будет обречен начать новую "перестройку".

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Эйдман
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