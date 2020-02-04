"Это будет момент истины". Лукашенко сообщил, что 7 февраля встретится с Путиным

Беларусь как суверенная страна сама определяет, какую внешнюю политику проводить, и не просит кредитов у России. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко: Мы с Путиным создали добрые отношения. Нам ли их ломать на исходе политической карьеры? Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и считает, что их встреча станет "моментом истины". Об этом глава белорусского государства заявил 4 февраля во время посещения Добрушской бумажной фабрики, сообщает его пресс-служба.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто: некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений. Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь как суверенная и независимая страна сама определяет, какую внешнюю политику проводить.

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, [госсекретарь США Майк] Помпео приехал. Завтра [президент США Дональд] Трамп приедет... Что они будут делать?" – задался вопросом президент.

Он в очередной раз коснулся темы поставок российских энергоресурсов.

"Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли!), продайте нам по мировым ценам", – пояснил Лукашенко, добавив, что Беларусь сейчас не просит у РФ кредитов.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

В сентябре "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России". 24 декабря 2019 года он заявил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

Также Лукашенко сказал, что Россия каждый год "завинчивает гайки" в отношении Беларуси, в результате торговый дефицит Минска уже достиг $9 млрд.

24 января 2020 года он отметил, что не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.