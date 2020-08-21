Настоящая борьба за независимость Украины началась после вторжения России в Крым и на Донбасс

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Этот, пожалуй, самый важный праздник в Украине. День Независимости, отмечаемый уже в 29-й раз, заставляет заново оценить и переосмыслить все, что было, есть и будет со страной, которая для более чем 40 млн человек является родиной. Мы благодарны всем тем депутатам Верховного совета УССР, которые 24 августа 1991 года приняли Акт провозглашения независимости Украины. Но совершенно очевидно, что ни тогда, ни даже два с лишним десятилетия спустя никто в стране не понимал простой и очевидной вещи – независимость может достаться бескровно, но отстаивать ее придется ценой больших человеческих потерь, слез и трагедий огромного числа украинцев.

В этом смысле у Азербайджана несколько иная судьба. Дело в том, что 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики. Чуть позже, 18 октября 1991 года, Верховный совет АР во исполнение этого решения принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

На тот момент уже вовсю бушевал армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, начавшийся с массового изгнания азербайджанцев из Армении, с требований карабахских сепаратистов о предоставлении им "независимости". Проще говоря, у нас не было времени на иллюзии, на раскачку. Независимость и суверенитет Азербайджана изначально отстаивались с оружием в руках. Тысячи сыновей и дочерей нашей родины отдали свои жизни за сохранение азербайджанского государства. Были среди них и этнические украинцы, память о которых всегда жила и будет жить в сердцах нынешнего и будущего поколений граждан АР.

Точно так же большое количество азербайджанцев пошли сражаться за Украину, когда враг пришел в наш дом, когда наступила необходимость бороться за независимость и суверенитет страны. Совершенно правы те, кто утверждает, что настоящая борьба за независимость началась после вторжения России в Крым и на Донбасс. Так в боях, в крови и потерях формировалась украинская нация. Именно она и является основой и гарантией существования государства Украина.

Украинцы поняли, что целостность, суверенитет и независимость их родины зависят только и только от них самих. Только они готовы умирать, прижимая к груди желто-синий флаг, только они оберегают родину от захватчиков. Только им, и никому иному, предстоит построить Украину как одно из самых развитых, процветающих, экономически развитых, демократических государств Европы. Да, в процессе строительства этого государства, той самой Украины, которую бы мы все мечтали оставить своим детям и внукам, будет много трудностей, потерь, преград. Но тем дороже будет победа и тем слаще чарующий воздух свободы и независимости, которыми мы с годами стали дорожить все сильнее.

Источник: "ГОРДОН"