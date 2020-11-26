Сенат Франции призвал признать независимость "Арцаха". Это то же самое, если бы они поддержали Россию и итоги "референдума" в Крыму

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Прощай, Франция! Вот уж не думал, что когда-нибудь произнесу эту фразу. Потому что всегда был полон глубочайшего уважения к Франции, как к стране, давшей миру великих мыслителей, философов, писателей, композиторов, полководцев. Французское кино любили и, уверен, любят до сих пор многие в Азербайджане. Немало в нашей стране и давних поклонников французского футбола. Но...

Сейчас мы, увы, видим совсем иную Францию. Это я окончательно понял после того, как журнал Le Figaro опубликовал призыв 120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции в защиту "Арцаха", то есть армянских сепаратистов. Жаль, но среди подписавших этот призыв были кумиры не одного поколения любителей кино. Сомневаюсь, что все они имеют четкое представление о том, где вообще находится Азербайджан и оккупированные на протяжении более четверти века, но освобожденные благодаря героизму нашей армии, земли. Впрочем, какое это уже имеет значение?

Важна констатация простого факта – Франция давно уже стала страной, в которой нет политиков масштаба генерала де Голля. Там президентами становятся такие популисты, как Саркози, Олланд, Макрон. Первый среди этой троицы и вовсе замешан в крупных коррупционных скандалах и привлечен к суду. При этом, все три этих политика являют собой яркий тип временщиков, готовых на любую глупость ради повышения рейтинга.

В частности, действующий президент Франции откровенно сделал ставку на влиятельную армянскую диаспору этой страны, которая давно и плотно работает с местными сенаторами и политиками разного уровня. Мсье Макрон с самого первого дня военного конфликта между Азербайджаном и Арменией занял откровенно однобокую позицию.

Он вовсю выгораживал страну-оккупанта, оказывая давления на страну-жертву оккупации. Он тиражировал фейки армянской пропаганды о "воюющих на стороне Азербайджана боевиках". А когда президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эту ложь и призвал Макрона привести доказательства сказанного, президент Франции предпочел отмолчаться.

Но, последний гвоздь в гроб иллюзий касательно нынешнего облика Франции забили депутаты Сената этой страны. Они приняли резолюцию, призывающую правительство этой страны признать независимость того, что армянская сторона упорно называет "Арцахом". Причем за проголосовали 305 участников обсуждения, против – один. Таким образом французские сенаторы проявили неуважения к территориальной целостности Азербайджана. Они пытаются обесценить недавнюю блестящую победу азербайджанской армии, которая освободила Шушу, Лачин, Кельбаджар и многие иные территории своей родины, что более четверти века находились под армянской оккупацией.

Благодаря мсье сенаторам Франция предстала ныне в облике страны, которая выступает против подписанного президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении соглашения о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Парадокс, но получается, что французские сенаторы считают себя большими защитниками армянского народа, чем Никол Пашинян.

А еще они считают себя большими армянами, чем депутаты парламента Армении всех прежних и нынешнего созывов. Ведь Армения до сих пор сама не признала независимости "Арцаха". О том, что Франция обязана следовать универсальному принципу Устава ООН, который запрещает нарушать территориальную целостность (неприкосновенность) и политическую независимость любого государства, мсье сенаторы тоже благополучно "забыли".

Чтобы украинцам был более понятен цинизм и кошмар случившегося, предлагаю представить ситуацию, при которой президент Франции открыто поддерживает итоги "референдума" в Крыму, выступает в поддержку России, а также настаивает на предоставлении независимости "ЛНР" и "ДНР". И Сенат Франции вдобавок принимает резолюцию, осуждающую Украину, называющую ее "агрессором" и кричащую о важности международного признания "народа Донбасса".

Как бы к этим выкрутасам французской стороны отнеслись в Украине? Уверен, что ответные меры были бы самыми жесткими. Ровно также поступит и Азербайджан. Который будет настаивать на том, что Франция больше не имеет права быть страной – сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Плюс, вполне возможен полный разрыв отношений между нашими странами, бойкот французских товаров в Азербайджане.

Кроме того, Азербайджан в 2016 году был избран председателем Движения на 2019–2022 годы. Это – второй международный политический институт после ООН по числу государств-членов. Таковых в Движении насчитывается 120. И наша страна может актуализировать вопрос выработки действенных мер по поддержке суверенного права Союза Коморских островов над островом Майот, которому Франция придала статус своего 101-го департамента. Одним словом, Азербайджан найдет, чем ответить на провокацию французских сенаторов. Которая, по большому счету, бессмысленна. Ибо никакая резолюция никакого парламента не заставит наши войска покинуть освобожденные ценой крови героев земли нашей родины.

Источник: "ГОРДОН"