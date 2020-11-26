ГОРДОН
 
 
Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сенат Франции призвал признать независимость "Арцаха". Это то же самое, если бы они поддержали Россию и итоги "референдума" в Крыму

Прощай, Франция! Вот уж не думал, что когда-нибудь произнесу эту фразу. Потому что всегда был полон глубочайшего уважения к Франции, как к стране, давшей миру великих мыслителей, философов, писателей, композиторов, полководцев. Французское кино любили и, уверен, любят до сих пор многие в Азербайджане. Немало в нашей стране и давних поклонников французского футбола. Но...

Сейчас мы, увы, видим совсем иную Францию. Это я окончательно понял после того, как журнал Le Figaro опубликовал призыв 120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции в защиту "Арцаха", то есть армянских сепаратистов. Жаль, но среди подписавших этот призыв были кумиры не одного поколения любителей кино. Сомневаюсь, что все они имеют четкое представление о том, где вообще находится Азербайджан и оккупированные на протяжении более четверти века, но освобожденные благодаря героизму нашей армии, земли. Впрочем, какое это уже имеет значение?

Важна констатация простого факта – Франция давно уже стала страной, в которой нет политиков масштаба генерала де Голля. Там президентами становятся такие популисты, как Саркози, Олланд, Макрон. Первый среди этой троицы и вовсе замешан в крупных коррупционных скандалах и привлечен к суду. При этом, все три этих политика являют собой яркий тип временщиков, готовых на любую глупость ради повышения рейтинга.

В частности, действующий президент Франции откровенно сделал ставку на влиятельную армянскую диаспору этой страны, которая давно и плотно работает с местными сенаторами и политиками разного уровня. Мсье Макрон с самого первого дня военного конфликта между Азербайджаном и Арменией занял откровенно однобокую позицию.

Он вовсю выгораживал страну-оккупанта, оказывая давления на страну-жертву оккупации. Он тиражировал фейки армянской пропаганды о "воюющих на стороне Азербайджана боевиках". А когда президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг эту ложь и призвал Макрона привести доказательства сказанного, президент Франции предпочел отмолчаться.

Но, последний гвоздь в гроб иллюзий касательно нынешнего облика Франции забили депутаты Сената этой страны. Они приняли резолюцию, призывающую правительство этой страны признать независимость того, что армянская сторона упорно называет "Арцахом". Причем за проголосовали 305 участников обсуждения, против – один. Таким образом французские сенаторы проявили неуважения к территориальной целостности Азербайджана. Они пытаются обесценить недавнюю блестящую победу азербайджанской армии, которая освободила Шушу, Лачин, Кельбаджар и многие иные территории своей родины, что более четверти века находились под армянской оккупацией.

Благодаря мсье сенаторам Франция предстала ныне в облике страны, которая выступает против подписанного президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении соглашения о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Парадокс, но получается, что французские сенаторы считают себя большими защитниками армянского народа, чем Никол Пашинян.

А еще они считают себя большими армянами, чем депутаты парламента Армении всех прежних и нынешнего созывов. Ведь Армения до сих пор сама не признала независимости "Арцаха". О том, что Франция обязана следовать универсальному принципу Устава ООН, который запрещает нарушать территориальную целостность (неприкосновенность) и политическую независимость любого государства, мсье сенаторы тоже благополучно "забыли".

Чтобы украинцам был более понятен цинизм и кошмар случившегося, предлагаю представить ситуацию, при которой президент Франции открыто поддерживает итоги "референдума" в Крыму, выступает в поддержку России, а также настаивает на предоставлении независимости "ЛНР" и "ДНР". И Сенат Франции вдобавок принимает резолюцию, осуждающую Украину, называющую ее "агрессором" и кричащую о важности международного признания "народа Донбасса".

Как бы к этим выкрутасам французской стороны отнеслись в Украине? Уверен, что ответные меры были бы самыми жесткими. Ровно также поступит и Азербайджан. Который будет настаивать на том, что Франция больше не имеет права быть страной – сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Плюс, вполне возможен полный разрыв отношений между нашими странами, бойкот французских товаров в Азербайджане.

Кроме того, Азербайджан в 2016 году был избран председателем Движения на 2019–2022 годы. Это – второй международный политический институт после ООН по числу государств-членов. Таковых в Движении насчитывается 120. И наша страна может актуализировать вопрос выработки действенных мер по поддержке суверенного права Союза Коморских островов над островом Майот, которому Франция придала статус своего 101-го департамента. Одним словом, Азербайджан найдет, чем ответить на провокацию французских сенаторов. Которая, по большому счету, бессмысленна. Ибо никакая резолюция никакого парламента не заставит наши войска покинуть освобожденные ценой крови героев земли нашей родины.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, Крым, Украина, Франция, правительство, военные, оккупация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, боевики, Ильхам Алиев, независимость, Эммануэль Макрон, Хикмет Джавадов, Никол Пашинян, войска, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Критика научного сообщества, побочные эффекты, регистрация до третьей фазы испытаний. Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Критика научного сообщества, побочные эффекты, регистрация до третьей фазы испытаний. Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное G
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!"
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS