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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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Объявив Тихановскую в розыск, белорусские власти не просто "выстрелили себе в ногу", но и попытались "свернуть шею"

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Белорусские власти объявили в международный розыск Светлану Тихановскую. Но, что удивительно (или логично), информация об этом пришла из Российской Федерации. Причем, кроме разгона в прессе "разыскного дела", появился комментарий [пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия] Пескова о том, что "Путин не планирует встречи с Тихановской".

Имеем сразу два ключевых тезиса: уголовное дело и розыск плюс возможная встреча с представителями российской власти. Как минимум интересная ситуация, которая заставляет задаться вопросом о результатах решения белорусских властей и выгодах для потенциальных игроков.

Белорусские власти, надо признать, таким решением не просто "выстрелили себе в ногу", но и попытались "свернуть шею". Уголовное дело и розыск – уже третий формат политики в отношении Тихановской. Причем два предыдущих алгоритма не были доведены до конца. А каждая незавершенная операция размывает позиции ее организатора. Метания – и того больше.

Для России такая ситуация более чем выгодна, поскольку усиливает ее позиции как потенциального посредника – Кремль выставит дополнительные условия (для Берлина, Парижа), при которых идет на алгоритм "белорусского диалога". А на самом возможном диалоге может, уже как ключевой посредник и, например, гарант безопасности для сторон, продавливать дополнительные пункты в договоренностях.

Да, как ни парадоксально, но разыскное дело увеличивает шансы встречи Тихановской, но не с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а, например, с [замглавы администрации президента России Дмитрием] Козаком. Это же дело уменьшает вероятность комбинации [АлександраЛукашенко по восстановлению (частичному) легитимности в результате конституционной реформы и попытке остаться еще, совмещая два поста – президента с урезанными полномочиями и создаваемого условно "смотрящего аксакала".

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Кремль, Дмитрий Козак, Игорь Тышкевич, Светлана Тихановская
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